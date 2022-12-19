Uzun zamandır Twitter'ı satın almak için çabalayan Elon Musk, amaçlarına ulaşarak platformun sahibi oldu.
Elon Musk, sosyal medya platformarıyla ilişkiyi kesiyor!
Aldığı kararlar, platforma getirdiği yenilikler ve sert çıkışlarıyla uzun zamandır gündemden düşmeyen Elon Musk, tekrar yapmış olduğu bir duyuruyla platform kullanıcılarını şok etti. Musk, Twitter'ın diğer sosyal medya platformlarıyla ilişkisini kesiyor!
Satın almadan kısa bir süre sonra platformda yaptığı değişiklikler ve yapmış olduğu açıklamalarla kullanıcıları kızdıran Musk, Twitter'ın diğer sosyal medya platformlarıyla olan ilişkisini kesme kararı aldığını açıkladı.
Şirketten yapılan açıklamaya göre, Twitter'da artık Facebook ve Instagram gibi diğer sosyal medya platformlarından bağlantı paylaşımı olmayacak.
Belirli sosyal medya platformlarının ücretsiz tanıtımına izin vermeyi engelleyen Twitter, diğer sosyal medya ağlarını tanıtmak için paylaşım yapan hesapları da kaldıracak.
Ancak platformlar arası çağraz paylaşım imkanı devam edecek.
Politika sayfasında Twitter'ın belirli sosyal medya platformlarının ücretsiz tanıtımına izin verilmeyeceği açıklandı.
Twitter'ın eski sahibi bu konu hakkında tepki gösterdi.