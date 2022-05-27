Elon Musk’a kötü haber: Dava açıldı!

Ortaya atılan iddialara göre Musk'ın açıklamaları yasaları ihlal ediyor. Açıklamalar hisseleri düşürüyor ve satın alma anlaşmasındaki hükümlerle uyuşmuyor.

Şikayet belgesinde yer alan iddialara göre Elon Musk'ın yaptığı açıklamalar yasaları ihlal ediyor. Çünkü yaptığı olumsuz açıklamalar, Twitter'ı satın alma anlaşmasındaki hükümlere uymuyor.