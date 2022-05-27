Elon Musk'a kötü haber: Dava açıldı!
Elon Musk, Twitter hisselerini manipüle edildiğine dair ortaya attığı iddialar nedeniyle bir grup Twitter hissedarı tarafından dava edildi.
Elon Musk'a kötü haber: Dava açıldı!
Elon Musk'a kötü haber: Dava açıldı!
Elon Musk'a kötü haber: Dava açıldı!
Bu açıklamasından sonra platformdaki sahte hesapların oranının yüzde 5'ten düşük olduğunu gösteren belgeler talep eden Musk, Twitter hissedarları tarafından dava edildi. Davacılar, bu açıklamaların Twitter hisselerini düşürmeye yönelik yapıldığını söylüyor.
Elon Musk'a kötü haber: Dava açıldı!
Ortaya atılan iddialara göre Musk'ın açıklamaları yasaları ihlal ediyor. Açıklamalar hisseleri düşürüyor ve satın alma anlaşmasındaki hükümlerle uyuşmuyor.
Şikayet belgesinde yer alan iddialara göre Elon Musk'ın yaptığı açıklamalar yasaları ihlal ediyor. Çünkü yaptığı olumsuz açıklamalar, Twitter'ı satın alma anlaşmasındaki hükümlere uymuyor.
Elon Musk'a kötü haber: Dava açıldı!
Twitter'ı aktif bir şekilde kullanan Musk, bu konuyla ilgili herhangi bir tweet atmadı. San Francisco eyaletindeki federal bölge mahkemesinde gerçekleşecek olayda Musk'ı nelerin beklediği merak konusu.