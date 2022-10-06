Facebook ya da Instagram ana sayfasında gezinirken akış üzerinde sık sık reklam görüyorsanız Meta'nın size kötü bir haberi olacak. Şirket, yayınladığı bir blog gönderisinde reklam verenlerin Reels kısmına 4 ila 10 saniyelik atlanabilir videoların çıkacağını duyurdu. İlk olarak Facebook'ta yayınlanacak reklamlar ardından Instagram'da da yayınlanabilecek.
Facebook veya Instagram kullanıcılarına kötü haber!
Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın hizmetini sunan Meta, uygulama içi reklamları yetersiz bulduğu için reklam sayısını arttırmak için kolları sıvadı.
Yalnızca video reklamları değil, ayı zamanda yatay olarak 2 ila 10 saniye arasında kaydırılabilir resim içerikli reklamlar da yayınlayacak platform, artık yalnızce Keşfet akışında değil, profil sayfasındaki gönderilerde de reklamların test edileceğini duyurdu.
Profil reklamlarını devre dışı bırakmak isteyen kullanıcılar hesabını gizli hale getirerek reklamları önleyebilir.
Instagram'ın en büyük rakiplerinden biri olan TikTok, akış içerisinde markalı hashtag reklamları veriyor.
TikTok'a kıyasla Instagram'ın akış özelliğinde sunduğu Reels, düşük bir izleyiciye sahip kalıyor.
Şirket, marka gelirini arttırmak için reklam sayısını arttırmayı hedefliyor.