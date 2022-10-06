Facebook veya Instagram kullanıcılarına kötü haber!

Facebook ya da Instagram ana sayfasında gezinirken akış üzerinde sık sık reklam görüyorsanız Meta'nın size kötü bir haberi olacak. Şirket, yayınladığı bir blog gönderisinde reklam verenlerin Reels kısmına 4 ila 10 saniyelik atlanabilir videoların çıkacağını duyurdu. İlk olarak Facebook'ta yayınlanacak reklamlar ardından Instagram'da da yayınlanabilecek.