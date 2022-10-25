Google, 16 Android uygulamasını yasakladı! Hemen silmezseniz...
20 Milyondan fazla Android kullanıcısı, Google Play Store'dan gizlice kötü amaçlı yazılım gizleyen 16 uygulama indirdi. Biri yalnızca 10 milyondan fazla kez indirilen popüler uygulamalar, siber dolandırıcılar tarafından yasa dışı reklam geliri elde etmek için kullanılan yeni Clicker adlı kötü amaçlı yazılım türüyle yüklendi.
Uygulamayı indirip etkilenen tüm kullanıcıların bu tehlikeli Android uygulamalarını hemen silmesinin kritik önem taşıdığı bildirildi.
Yazılım içerisinde bulunan hatalar, cihazın pilinin normalden daha hızlı bitmesi, aşırı ısınması ve aylık mobil veri ödeneği tüketilmesiyle birlikte performansta düşüşe neden olabilir.
Bu haber, son zamanlarda bir başka sert uyarının ardından sıcak geliyor ve Facebook bu ayın başlarında kullanıcıları kullanıcı adlarını ve şifrelerini çalabilen 400'den fazla Android ve iPhone uygulaması hakkında alarma geçirdi.
Yeni Android tehdidinden bahseden McAfee, bir blog yazısında şunları söyledi: "Son zamanlarda McAfee Mobil Araştırma Ekibi, Google Play'e gizlice giren yeni Clicker kötü amaçlı yazılımları belirledi. Daha önce Google Play'de bulunan toplam 16 uygulamanın, varsayılan 20 milyon indirmeyle kötü amaçlı yüke sahip olduğu doğrulandı."
"McAfee güvenlik araştırmacıları Google'ı bilgilendirdi ve tanımlanan tüm uygulamalar artık Google Play'den kaldırıldı. Kullanıcılar ayrıca Google Play Protect tarafından korunmaktadır."
Clicker kötü amaçlı yazılımına sahip en popüler uygulamalar Yüksek Hızlı Kamera (10 milyondan fazla indirme), Akıllı Görev Yöneticisi / DxClean (beş milyondan fazla yükleme) ve Flashlight + (bir milyondan fazla kullanıcı) idi.