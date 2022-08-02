Google'dan milyonları şaşırtan yasak!
Google, 13 popüler Android uygulamasını kullanıcıların bilgisini çaldığı gerekçesiyle yasakladı. Platform, milyonlarca kullanıcısı olan bu uygulamaların silmesi için uyarı yaptı.
Android kullanıcıları için korkunç bir kaç haftayı geride bıraktı.
Yalnızca geçen ay boyunca Google, kullanıcıların bilgisi olmadan, yüksek fiyatlı abonelik satın alan kötü amaçlı 50 yazılımı keşfedip Play Store'dan kaldırdı.
Google, bugün listeye 13 uygulama daha ekleyerek milyonlarca kullanıcıyı uyardı.
Mcafee'deki güvenlik ekibi tarafından tespit edilen bu son yazılım grubu, cihazları sürekli olarak açılan ve tüm ekranı ele geçiren sonsuz ve son derece müdahaleci reklamlarla doldurma yeteneğine sahip.
İndirildikten sonra, durdurulması neredeyse imkansız olan bu sinir bozucu reklam yazılımını anında yükleyerek kullanıcıyı sinirlendiriyor.
Daha da kötüsü, bazı uygulamalar adlarını ve simgelerini otomatik olarak değiştirerek onları izlemeyi ve bir cihazdan kaldırmayı çok daha zorlaştırabiliyor.