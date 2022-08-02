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Teknokulis Galeri Google'dan milyonları şaşırtan yasak!

Google'dan milyonları şaşırtan yasak!

Google, 13 popüler Android uygulamasını kullanıcıların bilgisini çaldığı gerekçesiyle yasakladı. Platform, milyonlarca kullanıcısı olan bu uygulamaların silmesi için uyarı yaptı.

Google’dan milyonları şaşırtan yasak!

Google, akıllı telefonlarda hasara yol açan 13 popüler uygulamayı keşfetti. Uygulamaları keşfeden üvenlik uzmanları, milyonlarca Android kullanıcısı için bir uyarı yaptı.

Google’dan milyonları şaşırtan yasak!

Android kullanıcıları için korkunç bir kaç haftayı geride bıraktı.

Google’dan milyonları şaşırtan yasak!

Yalnızca geçen ay boyunca Google, kullanıcıların bilgisi olmadan, yüksek fiyatlı abonelik satın alan kötü amaçlı 50 yazılımı keşfedip Play Store'dan kaldırdı.

Google’dan milyonları şaşırtan yasak!

Google, bugün listeye 13 uygulama daha ekleyerek milyonlarca kullanıcıyı uyardı.

Google’dan milyonları şaşırtan yasak!

Mcafee'deki güvenlik ekibi tarafından tespit edilen bu son yazılım grubu, cihazları sürekli olarak açılan ve tüm ekranı ele geçiren sonsuz ve son derece müdahaleci reklamlarla doldurma yeteneğine sahip.

Google’dan milyonları şaşırtan yasak!

İndirildikten sonra, durdurulması neredeyse imkansız olan bu sinir bozucu reklam yazılımını anında yükleyerek kullanıcıyı sinirlendiriyor.

Google’dan milyonları şaşırtan yasak!

Daha da kötüsü, bazı uygulamalar adlarını ve simgelerini otomatik olarak değiştirerek onları izlemeyi ve bir cihazdan kaldırmayı çok daha zorlaştırabiliyor.

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