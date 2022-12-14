Google kendi uygulamasında gizlenmiş ve zekice tasarlanmış ücretsiz bir oyun sunuyor.
Google’ın iPhone’larda sakladığı şok edici özellik!
Google'ın iPhone kullanıcıları için sunduğu özelliği birçok kullanıcı bilmiyor. Belki sizde iPhone'unuzda gizlenmiş ciddi derecede bağımlılık yaratan bu özelliği kaçırıyor olabilirsiniz.
Bu oyunu oynamak için telefonunuzda Google uygulamasının olduğundan emin olmanız gerekiyor.
Önce iPhone'unuzu açın ve ardından iOS için resmi Google uygulamasına girin.
Ekranın ortasından aşağı kaydırın ve ardından "Google" ı arayarak hızlı bir şekilde bulabilirsiniz.
Henüz yüklemediyseniz, App Store'a gidin ve indirdiğinizden emin olun.
Ardından Google uygulamasını başlatın ve sağ alttaki Sekmeler simgesine dokunun.
Şimdi ekranın ortasından tekrar tekrar hızlıca yukarı kaydırın. Doğru yaptıysanız, ekran gizli bir oyunu ortaya çıkaracaktır.