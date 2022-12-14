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Teknokulis Galeri Google’ın iPhone’larda sakladığı şok edici özellik!

Google’ın iPhone’larda sakladığı şok edici özellik!

Google'ın iPhone kullanıcıları için sunduğu özelliği birçok kullanıcı bilmiyor. Belki sizde iPhone'unuzda gizlenmiş ciddi derecede bağımlılık yaratan bu özelliği kaçırıyor olabilirsiniz.

Google’ın iPhone’larda sakladığı şok edici özellik!

Google kendi uygulamasında gizlenmiş ve zekice tasarlanmış ücretsiz bir oyun sunuyor.

Google’ın iPhone’larda sakladığı şok edici özellik!

Bu oyunu oynamak için telefonunuzda Google uygulamasının olduğundan emin olmanız gerekiyor.

Google’ın iPhone’larda sakladığı şok edici özellik!

Önce iPhone'unuzu açın ve ardından iOS için resmi Google uygulamasına girin.

Google’ın iPhone’larda sakladığı şok edici özellik!

Ekranın ortasından aşağı kaydırın ve ardından "Google" ı arayarak hızlı bir şekilde bulabilirsiniz.

Google’ın iPhone’larda sakladığı şok edici özellik!

Henüz yüklemediyseniz, App Store'a gidin ve indirdiğinizden emin olun.

Google’ın iPhone’larda sakladığı şok edici özellik!

Ardından Google uygulamasını başlatın ve sağ alttaki Sekmeler simgesine dokunun.

Google’ın iPhone’larda sakladığı şok edici özellik!

Şimdi ekranın ortasından tekrar tekrar hızlıca yukarı kaydırın. Doğru yaptıysanız, ekran gizli bir oyunu ortaya çıkaracaktır.

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