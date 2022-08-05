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Teknokulis Galeri Hatalarınızı düzeltmeniz için 30 dakikanız olacak! İşte Twitter'ın yeni özelliği...

Hatalarınızı düzeltmeniz için 30 dakikanız olacak! İşte Twitter'ın yeni özelliği...

Twitter uzun zamandır üzerinde çalıştığı özelliğinin son aşamasına geldi. Atılan tweetleri düzenleyebileceğiniz özellik 30 dakika içerisinde mümkün olacak.

Hatalarınızı düzeltmeniz için 30 dakikanız olacak! İşte Twitter’ın yeni özelliği...

Twitter'ın uzun süre önce paylaştığı tweet düzenleme özelliği hakkında yeni bilgiler sızdırıldı.

Hatalarınızı düzeltmeniz için 30 dakikanız olacak! İşte Twitter’ın yeni özelliği...

Yazılım geliştiricisi Nima Owji, yeni özellik hakkında bilgiler verdi.

Hatalarınızı düzeltmeniz için 30 dakikanız olacak! İşte Twitter’ın yeni özelliği...

Owji'nin paylaşımlarına göre tweet düzenleme özelliği, 30 dakika boyunca aktif olacak.

Hatalarınızı düzeltmeniz için 30 dakikanız olacak! İşte Twitter’ın yeni özelliği...

30 dakika boyunca atılan tweetin düzenlenebileceği özellik süre bittikten sonra kullanılmayacak.

Hatalarınızı düzeltmeniz için 30 dakikanız olacak! İşte Twitter’ın yeni özelliği...

Kullanıcılar, düzenlenen tweetin önceki versiyonlarını görüntüleyebilecek.

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