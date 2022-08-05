Hatalarınızı düzeltmeniz için 30 dakikanız olacak! İşte Twitter'ın yeni özelliği...
Twitter uzun zamandır üzerinde çalıştığı özelliğinin son aşamasına geldi. Atılan tweetleri düzenleyebileceğiniz özellik 30 dakika içerisinde mümkün olacak.
Yazılım geliştiricisi Nima Owji, yeni özellik hakkında bilgiler verdi.
Owji'nin paylaşımlarına göre tweet düzenleme özelliği, 30 dakika boyunca aktif olacak.
30 dakika boyunca atılan tweetin düzenlenebileceği özellik süre bittikten sonra kullanılmayacak.
Kullanıcılar, düzenlenen tweetin önceki versiyonlarını görüntüleyebilecek.