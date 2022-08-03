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Teknokulis Galeri Hemen kontrol edin! Hacklenmiş olabilirsiniz...

Hemen kontrol edin! Hacklenmiş olabilirsiniz...

Android'deki düzinelerce popüler uygulamada kötü niyetli veriler tespit edildi. Bu uygulamayı kullanan bir milyon Google ve Android kullanıcısı hacklendi.

Hemen kontrol edin! Hacklenmiş olabilirsiniz...

Son günlerde Google yüzlerce Android uygulamasını virüs içerdiği gerekçesiyle yasakladı.

Hemen kontrol edin! Hacklenmiş olabilirsiniz...

Son günlerde hacklenen ve bilgileri çalınan kişi sayısı bir milyonu aştı.

Hemen kontrol edin! Hacklenmiş olabilirsiniz...

Phone Arena'ya göre, Google virüs konusunda önlemler alarak uygulamaları yasakladı.

Hemen kontrol edin! Hacklenmiş olabilirsiniz...

Ancak bu önlem uygulamaları daha önce indirmiş kullanıcıları kapsamıyor.

Hemen kontrol edin! Hacklenmiş olabilirsiniz...

Yasaklanan uygulamalar şuanda indirilemiyor, ancak daha önce indiren kullanıcıların cihazlarında bulunuyor.

Hemen kontrol edin! Hacklenmiş olabilirsiniz...

Yasaklanan uygulamaların içinde fotoğraf düzenleme uygulamalarından, telefon bellek temizleme adı altında açılan uygulamalara kadar uzanıyor.

Hemen kontrol edin! Hacklenmiş olabilirsiniz...

Normal ve masum gözüken bu uygulamaların içinde Joker adında kötü bir yazılım parçası gizleniyor.

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