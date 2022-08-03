Hemen kontrol edin! Hacklenmiş olabilirsiniz...
Android'deki düzinelerce popüler uygulamada kötü niyetli veriler tespit edildi. Bu uygulamayı kullanan bir milyon Google ve Android kullanıcısı hacklendi.
Son günlerde hacklenen ve bilgileri çalınan kişi sayısı bir milyonu aştı.
Ancak bu önlem uygulamaları daha önce indirmiş kullanıcıları kapsamıyor.
Yasaklanan uygulamalar şuanda indirilemiyor, ancak daha önce indiren kullanıcıların cihazlarında bulunuyor.
Yasaklanan uygulamaların içinde fotoğraf düzenleme uygulamalarından, telefon bellek temizleme adı altında açılan uygulamalara kadar uzanıyor.
Normal ve masum gözüken bu uygulamaların içinde Joker adında kötü bir yazılım parçası gizleniyor.