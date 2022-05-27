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Teknokulis Galeri Hemen kontrol edin! Hesabınızı başkası da kullanıyor olabilir...

Hemen kontrol edin! Hesabınızı başkası da kullanıyor olabilir...

Daha önce kişisel verilerin çalındığı ya da paylaşıldığına dair iddialara maruz kalan Facebook, kullanıcı güvenini sarstı. Güvenlik konusunda emin olmayan kullanıcılar uygulamayı kullanmamaya başladı. Ancak mevcut kullanıcılar hala hesaplarının çalındığı konusunda şikayetçi. Eğer sizde hesabınızın başkası tarafından ele geçirildiğinden şüpheleniyorsanız bu adımları takip ederek hesabınızı kontrol edebilirsiniz...

Hemen kontrol edin! Hesabınızı başkası da kullanıyor olabilir...

Eğer Facebook hesabınızın çalındığını düşünüyorsanız ya da Facebook'unuzda farklı bir etkinlik farkettiyseniz, birisi hesabınıza erişmiş olabilir.

Hesabınıza başkasının erişebilmesi bir veri ihlali ya da kolay şifrelerden kaynaklanabilir.

Hemen kontrol edin! Hesabınızı başkası da kullanıyor olabilir...

Neyse ki bu şüpheleri ortaya çıkarmanın yolu çok kolay. Hesabınıza giriş yapanı tespit edemeyebilirsiniz. Ancak giriş yapıldığını tespit edebilirsiniz.

Hemen kontrol edin! Hesabınızı başkası da kullanıyor olabilir...

Facebook, giriş yaptığınız her yeri gösteren kullanışlı bir oturum açma özelliğine sahiptir. Bu nedenle, eve, işe ya da düzenli olarak gittiğiniz yerler dışında başka bir konum ya da farklı bir cihaz görüntülüyorsanız, hemen şifrenizi değiştirin.

Hemen kontrol edin! Hesabınızı başkası da kullanıyor olabilir...

Facebook'ta oturum açma konumlarını nasıl görebilirim?

Akıllı telefonunuzdan Facebook uygulamasını açın ve ayarlar menüsüne gidin.

Hemen kontrol edin! Hesabınızı başkası da kullanıyor olabilir...

Altındaki Ayarlar & Gizlilik kısmına dokunun ve ayarları açın.

Hemen kontrol edin! Hesabınızı başkası da kullanıyor olabilir...

Ardından, şifre ve güvenlik'e gidin.

Hemen kontrol edin! Hesabınızı başkası da kullanıyor olabilir...

'Oturum açtığınız yer' altında tümünü gör'ü seçin.

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