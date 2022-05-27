Hemen kontrol edin! Hesabınızı başkası da kullanıyor olabilir...

Eğer Facebook hesabınızın çalındığını düşünüyorsanız ya da Facebook'unuzda farklı bir etkinlik farkettiyseniz, birisi hesabınıza erişmiş olabilir.
Hesabınıza başkasının erişebilmesi bir veri ihlali ya da kolay şifrelerden kaynaklanabilir.
Eğer Facebook hesabınızın çalındığını düşünüyorsanız ya da Facebook'unuzda farklı bir etkinlik farkettiyseniz, birisi hesabınıza erişmiş olabilir.
Hesabınıza başkasının erişebilmesi bir veri ihlali ya da kolay şifrelerden kaynaklanabilir.
Neyse ki bu şüpheleri ortaya çıkarmanın yolu çok kolay. Hesabınıza giriş yapanı tespit edemeyebilirsiniz. Ancak giriş yapıldığını tespit edebilirsiniz.
Facebook, giriş yaptığınız her yeri gösteren kullanışlı bir oturum açma özelliğine sahiptir. Bu nedenle, eve, işe ya da düzenli olarak gittiğiniz yerler dışında başka bir konum ya da farklı bir cihaz görüntülüyorsanız, hemen şifrenizi değiştirin.
Facebook'ta oturum açma konumlarını nasıl görebilirim?
Akıllı telefonunuzdan Facebook uygulamasını açın ve ayarlar menüsüne gidin.
Altındaki Ayarlar & Gizlilik kısmına dokunun ve ayarları açın.
Ardından, şifre ve güvenlik'e gidin.
'Oturum açtığınız yer' altında tümünü gör'ü seçin.