Huawei’deki özellik yeni iPhone'da olacak!
Aynı iddiaya göre, bu modeller birbirlerine yaklaştırıldıkları zaman şarj özelliği devreye girecek. Tabiri caizse yoğun telefon kullanımı nedeniyle '' taşımak zorunda kalan kullanıcılar bu özellik sayesinde yüklerinde kurtulabilir.
Söz konusu başvuruda önemli bir detaylı keşfeden AppleInsider, iPhone 11 ile birlikte kullanıcılara sunulacak olan önemli bir kamera özelliğini gün yüzüne çıkarttı.
iPhone 11'de yer alacak jiroskop sensörleri sayesinde kullanıcı fotoğraf çekmek için hamle yaptığında telefonun kamerası otomatik olarak açılacak.