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’deki özellik yeni 'da olacak!

Huawei’deki özellik yeni iPhone'da olacak!

'ın eylül ayında tanıtması beklenen yeni modelleri ile ilgili sızıntılar gelmeye devam ediyor. Son iddiaya göre, 2019 model iPhone'lar geçtiğimiz yıl ile karşımıza çıkan özellik ile gelecek.

Huawei’deki özellik yeni iPhone'da olacak!

Hatırlayacağınız üzere 'nin geçtiğimiz yıl tanıttığı Mate 20 Pro isimli telefonu başka bir elektronik cihaz ile temas ederek kendi kendini şarj edebiliyor.

basınının 'a yakın kaynaklara dayandırdığı iddiaya göre, 2019 model 'larda da bu özellik yer alacak.

Huawei’deki özellik yeni iPhone'da olacak!

Aynı iddiaya göre, bu modeller birbirlerine yaklaştırıldıkları zaman şarj özelliği devreye girecek. Tabiri caizse yoğun telefon kullanımı nedeniyle '' taşımak zorunda kalan kullanıcılar bu özellik sayesinde yüklerinde kurtulabilir.

Huawei’deki özellik yeni iPhone'da olacak!

APPLE YANLIŞLIKLA 2019 MODEL IPHONE'U SIZDIRDI

'ın Patent ve Ticari Marka Bürosu'na yaptığı patent başvurusu bu yıl tanıtılacak modeli iPhone 11'in sır gibi saklanan özelliğini gözler önüne serdi.

Huawei’deki özellik yeni iPhone'da olacak!

Söz konusu başvuruda önemli bir detaylı keşfeden AppleInsider, 11 ile birlikte kullanıcılara sunulacak olan önemli bir kamera özelliğini gün yüzüne çıkarttı.

Huawei’deki özellik yeni iPhone'da olacak!

AppleInsider'da yer alan habere göre, yeni modellerinde oldukça ilginç bir kamera özelliğine yer verecek. Söz konusu kamera özelliği sayesinde, cihaz kullanıcıların fotoğraf çekeceğini önceden tespit edilebilecek.

Huawei’deki özellik yeni iPhone'da olacak!

11'de yer alacak jiroskop sensörleri sayesinde kullanıcı fotoğraf çekmek için hamle yaptığında telefonun kamerası otomatik olarak açılacak.

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