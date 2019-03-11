İkinci el cep telefonu alırken ise birçok sorunla karşılaşan kullanıcılar, yetkililer tarafından belirtilen kontroller ile bu sıkıntıdan bir nebze olsun kurtulabiliyor.
İkinci el telefon alacaklar aman dikkat! Bunları kontrol etmeyi unutmayın
İkinci el cep telefonu alırken kolayca yapılabilen bazı testler ile cihazda ya da ekranda sorun olup olmadığı hemen anlaşılabiliyor.
Farklı işletim sistemlerinde yapılan bazı testler ile vatandaşların ikinci eldeki en büyük sorun olan dokunmatik arızasının olup olmadığını anlaşılabiliyor.
En çok kullanılan işletim sistemlerinden olan iOS'da ekranı sağa ve sola hızlı bir biçimde kaydırarak ve bildirim panelini yukarıdan aşağı yavaş bir biçimde çekerek bir sorun olup olmadığı fark diliyor.
Bildirim paneli tam olarak aşağı ve yukarı kadar herhangi bir takılma yaşamadan inerse, bir sorunun olmadığı saptanıyor.
Android cihazlarda ise arama kısmına Genel Test Kodu olan *#0*# tuşlandıktan sonra burada çıkan adımları takip edip ekrana, sese ve daha birçok özelliğin kontrolü yapılabiliyor.
İKİNCİ EL CİHAZLARDA FİRMA GARANTİSİ
Ayrıca ikinci el telefon alım-satımının şahıslardan değil, bayilerden yapılması gerektiği ifade edilirken bir sorunun çıktığı takdirde ulaşılabilecek yetkili birinin olacağı söyleniyor.
Şahıstan alınıp bir sorun çıktığı takdirde binlerce liranın çöpe atıldığını belirten uzmanlar, telefonun sıfır alındığındaki garantisi bitse bile bir süre firma tarafından inisiyatifi ile verilen garantili cihaz alınmasını tavsiye ediyor.