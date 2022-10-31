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Teknokulis Galeri Instagram çöktü!

Instagram çöktü!

Milyonların kullandığı Meta'ya ait fotoğraf ve video paylaşım uygulaması Instagram çöktü. Kullanıcılar platformda vakit geçirirken uygulamanın durduk yere kapandığını belirtti.

Instagram çöktü!

Instagram gizemli bir şekilde kullanıcıya sorun yaşatmaya başladı.

Instagram çöktü!

Uygulama çökme analizleri yapan DownDetector'a göre sorunlar 13:08 civarında başladı

Instagram çöktü!

Kesinti, kaydedilen 4.000'den fazla sorunla birlikte kullanıcıları küresel olarak etkiliyor

Instagram çöktü!

Kullanıcılar hesaplarının askıya alındığını bildirdi

Instagram çöktü!

Instagram bu öğleden sonra, hesaplarının askıya alındığına dair raporlarla ilgili sorunlar yaşıyor.

Instagram çöktü!

Kesintinin nedeni belirsizliğini koruyor olsa da, birkaç kullanıcı hesaplarının askıya alındığını bildirdi.

Instagram çöktü!

Platformdan henüz bir açıklama gelmedi.

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