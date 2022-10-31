Instagram gizemli bir şekilde kullanıcıya sorun yaşatmaya başladı.
Instagram çöktü!
Milyonların kullandığı Meta'ya ait fotoğraf ve video paylaşım uygulaması Instagram çöktü. Kullanıcılar platformda vakit geçirirken uygulamanın durduk yere kapandığını belirtti.
Uygulama çökme analizleri yapan DownDetector'a göre sorunlar 13:08 civarında başladı
Kesinti, kaydedilen 4.000'den fazla sorunla birlikte kullanıcıları küresel olarak etkiliyor
Kullanıcılar hesaplarının askıya alındığını bildirdi
Instagram bu öğleden sonra, hesaplarının askıya alındığına dair raporlarla ilgili sorunlar yaşıyor.
Kesintinin nedeni belirsizliğini koruyor olsa da, birkaç kullanıcı hesaplarının askıya alındığını bildirdi.
Platformdan henüz bir açıklama gelmedi.