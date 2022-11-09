TikTok'la girdiği mücadelede büyük başarı elde eden Instagram, Reels özelliğine getirdiği yeniliklerle kullanıcının dikkatini çekmeyi başarıyor.
Instagram devrim yaratacak özelliği sonunda yayımladı!
Meta'ya ait fotoğraf ve video paylaşım platformu Instagram, kısa bir süre önce birçok kullanıcının talep ettiği özelliği yayımladı. Özellikle içerik üreticilerinin işine yarayacak özellik kullanıcıya büyük bir kolaylık sağlayacak.
Özellikle içerik üreticilerinin daha çok işine yarayacağı özellik platformda sunuldu.
Yeni özellik sayesinde kullanıcılar gönderilerini planlama şansı elde ediyor.
Daha önce Facebook'ta olan bu özellik metaya ait Instagram'a da sunuldu. profesyonel hesapların kullanabileceği bu özellik, Reels video, fotoğraf ve kaydırmalı gönderileri 75 sonrasına kadar planlanmasına olanak sağlıyor.
Gönderi planlama özelliği için kullanıcıların "Profesyonel Hesap"a geçmeleri gerekiyor.
Instagram gönderi planlama nasıl yapılır?
1- Öncelikle normal bir gönderi gibi gönderi planlamaya başlayın
2- Gönderiyi paylaşmadan önce "Gelişmiş ayarlar" seçeneğini tıklayın
3- "Gönderiyi planla" seçeneğini tıklayın
4- Gönderinin paylaşılmasını istediğiniz tarihi seçin
5- Önceki sayfaya dönerek "Planla" seçeneğini tıklayın