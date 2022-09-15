sabah
Teknokulis Galeri Instagram'daki bu hata sizi rezil edebilir!

Instagram'daki bu hata sizi rezil edebilir!

Meta'ya ait fotoğraf paylaşım platformu Instagram, son zamanlarda can sıkıcı bir sorunla kullanıcıyı rahatsız ediyor. Bu sorunu düzeltmezseniz her an rezil olabilirsiniz.

Instagram’daki bu hata sizi rezil edebilir!

Instagram kullanıcıları, hikayelerin gizemli bir şekilde açılmasına neden olan can sıkıcı bir sorunla karşı karşıya.

Instagram’daki bu hata sizi rezil edebilir!

Telefonların sesi kapalı olsa dahi, bir sonraki hikayeye geçildiğinde hikaye son ses açılıyor.

Instagram’daki bu hata sizi rezil edebilir!

Sessiz bir ortamdaysanız aniden gelen bu gürültü özellikle sinir bozucu ve utanç verici olabilir.

Instagram’daki bu hata sizi rezil edebilir!

Bir kullanıcı, Twitter'da "Lütfen bana instagram hikayelerinin otomatik olarak sesle birlikte olduğu bir aksaklık olduğunu ve onları susturmanın bir yolu olmadığını söyleyin, çünkü bu berbat" diyerek tweet attı.

Instagram’daki bu hata sizi rezil edebilir!

Daha da sinir bozucu olan şu anda bunun için uygun bir düzeltme görünmüyor.

Instagram’daki bu hata sizi rezil edebilir!

Tek geçici çözüm, telefonunuzun sesini manuel olarak azaltmaktır.

Instagram’daki bu hata sizi rezil edebilir!

Bunu, tamamen kapatana kadar alt ses düğmesini basılı tutarak yapabilirsiniz.

SON DAKİKA