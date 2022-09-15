Instagram kullanıcıları, hikayelerin gizemli bir şekilde açılmasına neden olan can sıkıcı bir sorunla karşı karşıya.
Instagram'daki bu hata sizi rezil edebilir!
Meta'ya ait fotoğraf paylaşım platformu Instagram, son zamanlarda can sıkıcı bir sorunla kullanıcıyı rahatsız ediyor. Bu sorunu düzeltmezseniz her an rezil olabilirsiniz.
Telefonların sesi kapalı olsa dahi, bir sonraki hikayeye geçildiğinde hikaye son ses açılıyor.
Sessiz bir ortamdaysanız aniden gelen bu gürültü özellikle sinir bozucu ve utanç verici olabilir.
Bir kullanıcı, Twitter'da "Lütfen bana instagram hikayelerinin otomatik olarak sesle birlikte olduğu bir aksaklık olduğunu ve onları susturmanın bir yolu olmadığını söyleyin, çünkü bu berbat" diyerek tweet attı.
Daha da sinir bozucu olan şu anda bunun için uygun bir düzeltme görünmüyor.
Tek geçici çözüm, telefonunuzun sesini manuel olarak azaltmaktır.
Bunu, tamamen kapatana kadar alt ses düğmesini basılı tutarak yapabilirsiniz.