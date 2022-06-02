Amber Alert adıyla duyrulan bu özelliği ilk olarak 2015 yılında Facebook yaptı.
Instagram’dan büyük yenilik: Kayıpları Bulacak!
Instagram, kayıp çocuklar hakkında bildirimler vereceği ve çocukları gören kişilerin direkt olarak yetkililere bildirebileceği özelliği 1 Haziran itibarıyla kullanmaya başladı.
Bu uygulamayla yüzlerce çocuğun bulunmasına yardımcı oldu.
Kayıp çocuk bildirimleri devlet kurumları tarafından yapılacak.
Çocukların kaybolduğu ya da çalındığı bölgedeki Instagram kullanıcılarına ulaştırılacak.
Kayıp çocukların fotoğrafı, kaybolduğu lokasyonlar ve fiziksel özellikleri bildirilecek.
İlk olarak 25 ülkede devreye giren bu özellik, henüz Türkiye'de kullanıma sunulmadı.