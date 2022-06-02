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Teknokulis Galeri Instagram’dan büyük yenilik: Kayıpları Bulacak!

Instagram’dan büyük yenilik: Kayıpları Bulacak!

Instagram, kayıp çocuklar hakkında bildirimler vereceği ve çocukları gören kişilerin direkt olarak yetkililere bildirebileceği özelliği 1 Haziran itibarıyla kullanmaya başladı.

Instagram’dan büyük yenilik: Kayıpları Bulacak!

Amber Alert adıyla duyrulan bu özelliği ilk olarak 2015 yılında Facebook yaptı.

Instagram’dan büyük yenilik: Kayıpları Bulacak!

Bu uygulamayla yüzlerce çocuğun bulunmasına yardımcı oldu.

Instagram’dan büyük yenilik: Kayıpları Bulacak!

Kayıp çocuk bildirimleri devlet kurumları tarafından yapılacak.

Instagram’dan büyük yenilik: Kayıpları Bulacak!

Çocukların kaybolduğu ya da çalındığı bölgedeki Instagram kullanıcılarına ulaştırılacak.

Instagram’dan büyük yenilik: Kayıpları Bulacak!

Kayıp çocukların fotoğrafı, kaybolduğu lokasyonlar ve fiziksel özellikleri bildirilecek.

Instagram’dan büyük yenilik: Kayıpları Bulacak!

İlk olarak 25 ülkede devreye giren bu özellik, henüz Türkiye'de kullanıma sunulmadı.

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