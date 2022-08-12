Instagram, yeni ekleyeceği bir özellikle birlikte kullanıcıların önceden paylaşımlarını planyalabileceği bir özellik getiriyor.
Instagram'dan dev yenilik: Paylaşım planlama!
Instagram, test ettiği yeni özelliğiyle birlikte içerik üreticilerinin paylaşımlarını planlayabilmelerini sağlayacak.
Bu özellikle kullanıcılar göndermek istedikleri içeriklerin ve saatini belirleyerek otomatik olarak yayımlnamasını sağlayacak.
Birçok sosyal medya kullanıcı bu planlama için farklı uygulamalar kullanıyor.
Bu uygulamalar paylaşımların belirlendiği gün ve saatlerde otomatik olarak paylaşım sağlıyorlar.
Genellikle ücretli olarak sunulan bu uygulamaların önemini bilen Meta bu yeni özelliği ekliyor.