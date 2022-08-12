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Teknokulis Galeri Instagram'dan dev yenilik: Paylaşım planlama!

Instagram'dan dev yenilik: Paylaşım planlama!

Instagram, test ettiği yeni özelliğiyle birlikte içerik üreticilerinin paylaşımlarını planlayabilmelerini sağlayacak.

Instagram’dan dev yenilik: Paylaşım planlama!

Instagram, yeni ekleyeceği bir özellikle birlikte kullanıcıların önceden paylaşımlarını planyalabileceği bir özellik getiriyor.

Instagram’dan dev yenilik: Paylaşım planlama!

Bu özellikle kullanıcılar göndermek istedikleri içeriklerin ve saatini belirleyerek otomatik olarak yayımlnamasını sağlayacak.

Instagram’dan dev yenilik: Paylaşım planlama!

Birçok sosyal medya kullanıcı bu planlama için farklı uygulamalar kullanıyor.

Instagram’dan dev yenilik: Paylaşım planlama!

Bu uygulamalar paylaşımların belirlendiği gün ve saatlerde otomatik olarak paylaşım sağlıyorlar.

Instagram’dan dev yenilik: Paylaşım planlama!

Genellikle ücretli olarak sunulan bu uygulamaların önemini bilen Meta bu yeni özelliği ekliyor.

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