İnternet hızınızı nasıl arttırabilirsiniz?

Güvenli olmayan bir kablosuz ağ kullanmamalısınız. Ağınız açıksa, herkes ona erişebilir ve bant genişliğinizi azaltabilir. Mümkün olduğunda ağınızın WPA2 (AES) ile güvenli olduğundan emin olun. Bu etkinken, tüm cihazların bağlanması için bir parola ekleyin.

Kablosuz bağlantıyı tamamen erişmek ve kablolu bir Ethernet bağlantısı kullanmak en iyi yerel ağ performansını sunar. Modeminizi, kablosuz cihazlarınızı en sık kullandığınız alana daha yakın, daha iyi bir konuma taşımayı da deneyebilirsiniz.