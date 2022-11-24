İnternet hızınızı nasıl arttırabilirsiniz?
İnternet bağlantınızı hızlandırmanız indirmelerinizi en üst düzeye çıkartacaktır. İnternet operatörünüzü arayarak farklı bir plana geçmek hızınızı arttırsa da faturanız için ödediğiniz fiyatı da yükseltecektir. Ancak yapacağınız küçük adımlarla internet hızınızı arttırabilirsiniz. İşte bağlantınızı ücretsiz olarak arttırabileceğiniz bazı ipuçları...
Zayıf internet performansı için en temel düzenleme, modeminizi kapatmak ve 10 saniye bekledikten sonra tekrar açmaktır. Buna "güç çevrimi" denir ve genellikle gerçekten internetinizi hızlandırır.
Kablolu Ethernet yerine Wi-Fi kullanıyorsanız, hız düşüşlerine ve ağ kesintilerine neden olabileceğinden yakındaki ağlardan gelen paraziti en aza indirmek iyi bir fikirdir. Evinizdeki Wi-Fi'nize bağlanırken cihazlarınızda farklı birçok ağ görürseniz, muhtemelen en az paraziti sunan bir Wi-Fi kanalı seçmek hızınızı koruyacaktır.
5 GHz bandını destekleyen modern bir yönlendiriciniz varsa, mümkün olan her yerde kullanmalısınız. 5 GHz bandının kullanılması daha yüksek hızlara ve daha az parazite neden olur. 802.11ac uyumlu, çift bantlı bir modeminiz varsa, bağlanırken iki ağın göründüğünü göreceksiniz. Bunlarımodem kurulumunuzun altında bulunan hıza göre adlandırabilirsiniz. Çoğu modemin yan tarafında basılı olan bu arabirime erişmek için talimatları vardır.
Giriş yaparken, modeminiz için mevcut olan tüm yeni bellenimleri indirmeye ve yüklemeye çalışın. Kullandığınız üreticiye ve modele göre farklılık gösterir, bu nedenle "Yazılım Güncellemesi" kısmını arayın.
Güvenli olmayan bir kablosuz ağ kullanmamalısınız. Ağınız açıksa, herkes ona erişebilir ve bant genişliğinizi azaltabilir. Mümkün olduğunda ağınızın WPA2 (AES) ile güvenli olduğundan emin olun. Bu etkinken, tüm cihazların bağlanması için bir parola ekleyin.
Kablosuz bağlantıyı tamamen erişmek ve kablolu bir Ethernet bağlantısı kullanmak en iyi yerel ağ performansını sunar. Modeminizi, kablosuz cihazlarınızı en sık kullandığınız alana daha yakın, daha iyi bir konuma taşımayı da deneyebilirsiniz.
Son olarak, modeminiz eskiyse (iki ila beş yıl arasında herhangi bir yerde), yeni bir kablosuz modem satın almayı düşünün. Ağ ekipmanı nadiren çalışmayı durdurabilir ve ne kadar zor kullandığınıza bağlı olarak sorunlar ortaya çıkabilir. Daha yeni modemler, 802.11ac gibi daha hızlı Wi-Fi standartlarını destekler. En iyi kapsama alanı için, bir ağ Wi-Fi sistemi düşünebilirsiniz.
Eski bir modem de hız probleminiz olabilir. Ödediğiniz hızları alamıyorsanız ve modeminizi uzun zaman önce tamamen satın aldıysanız, yükseltme zamanı gelmiş olabilir.