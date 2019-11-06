iPhone 12'nin özellikleri ve tasarımı ortaya çıktı! İşte 2020 model iPhone hakkındaki detaylar...

O zamana kadar hem ekran boyutu, hem de çerçeve tasarımı olarak farklı bir çizgi izleyen Cupertino merkezli şirket, iPhone 6 ile hem ekran boyutunu büyütmüş, hem de daha oval bir tasarıma yönelmişti.
O zamana kadar hem ekran boyutu, hem de çerçeve tasarımı olarak farklı bir çizgi izleyen Cupertino merkezli şirket, iPhone 6 ile hem ekran boyutunu büyütmüş, hem de daha oval bir tasarıma yönelmişti.
Çentik boyutunun küçüleceği yeni iPhone modellerinde ana kamera sayısı da 4'e çıkacak.
Hali hazırda iPhone 11 Pro ve Pro Max'te yer alan geniş, ultra geniş ve telefoto lenslerinin yanına 3D işlevler için ToF kamera da eklenecek.