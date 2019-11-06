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12'nin özellikleri ve tasarımı ortaya çıktı! İşte 2020 model iPhone hakkındaki detaylar...

, 4'teki tasarım detaylarına geri dönerek, son yıllarda çıkardığı iPhone modellerinde, metal çerçeve ve gövdede cam kaplamaya yer verdi. Bilindiği üzere iPhone 4s'ten sonra gelen telefonlar metal kasaya sahipti, ancak bu durum yeni nesil iPhone'larda değişti. Şimdi ise yeni raporlara göre Apple, iPhone 12 serisinde iPhone 4 ve iPhone 5'te olduğu gibi köşeli hatlara yer verecek. İddialara göre Face ID sistemini içeren çentik de küçülecek. İşte iPhone 12 hakkındaki detaylar...

iPhone 12'nin özellikleri ve tasarımı ortaya çıktı! İşte 2020 model iPhone hakkındaki detaylar...

O zamana kadar hem ekran boyutu, hem de çerçeve tasarımı olarak farklı bir çizgi izleyen Cupertino merkezli şirket, 6 ile hem ekran boyutunu büyütmüş, hem de daha oval bir tasarıma yönelmişti.

iPhone 12'nin özellikleri ve tasarımı ortaya çıktı! İşte 2020 model iPhone hakkındaki detaylar...

'ın 6 ile benimsediği tasarım çizgisi 6S, 7 ve 8 modelleriyle devam etti.

iPhone 12'nin özellikleri ve tasarımı ortaya çıktı! İşte 2020 model iPhone hakkındaki detaylar...

X ile kasa tasarımı olarak iPhone 6'nın izinden gitmeye devam eden ve ekibi, ekran tarafında ise çentikli tasarım çizgisine geçiş yapmıştı.

iPhone 12'nin özellikleri ve tasarımı ortaya çıktı! İşte 2020 model iPhone hakkındaki detaylar...

Kısaca özetlemek gerekirse, 6'dan bu yana kasa tarafında radikal bir değişikliğe imza atmadı. Neyse ki bu duruş 2020 yılında satışa sunulacak olan iPhone 12 modelleri ile tamamen değişecek.

iPhone 12'nin özellikleri ve tasarımı ortaya çıktı! İşte 2020 model iPhone hakkındaki detaylar...

Sızdırılan son raporlara göre , 12 modellerinde iPhone 4 ve iPhone 5'te olduğu gibi köşeli hatlara sahip bir tasarım çizgisi izleyecek.

iPhone 12'nin özellikleri ve tasarımı ortaya çıktı! İşte 2020 model iPhone hakkındaki detaylar...

Çentik boyutunun küçüleceği yeni modellerinde ana kamera sayısı da 4'e çıkacak.

iPhone 12'nin özellikleri ve tasarımı ortaya çıktı! İşte 2020 model iPhone hakkındaki detaylar...

Hali hazırda 11 Pro ve Pro Max'te yer alan geniş, ultra geniş ve telefoto lenslerinin yanına 3D işlevler için ToF kamera da eklenecek.

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