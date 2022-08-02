iPhone 14 Pro Max’e ilk bakış!

Apple'ın Eylül ayında gerçekleştireceği lansmana kısa bir süre kalmışken Unbox Therapy isimli bir YouTuber iPhone 14 Pro Max'in sızıntı bilgilerine göre tasarlanmış bir maketle iPhone 13 Pro Max'i karşılaştırdı. Şuana kadar ortaya atılan tüm iddialara uyan bir cihazla ekran karşısına geçen YouTuber, telefon hakkında birçok bilgi paylaşıyor.