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Teknokulis Galeri iPhone 14 Pro Max'e ilk bakış!

iPhone 14 Pro Max'e ilk bakış!

Apple'ın Eylül ayında gerçekleştireceği lansmana kısa bir süre kalmışken Unbox Therapy isimli bir YouTuber iPhone 14 Pro Max'in sızıntı bilgilerine göre tasarlanmış bir maketle iPhone 13 Pro Max'i karşılaştırdı. Şuana kadar ortaya atılan tüm iddialara uyan bir cihazla ekran karşısına geçen YouTuber, telefon hakkında birçok bilgi paylaşıyor.

iPhone 14 Pro Max’e ilk bakış!

Unbox Therapy isimli YouTube kanalı, bu güne kadar sızdırılmış iPhone 14 Pro Max ölçülerine uygun bir maketle iPhone 13 Pro Max modelini karşılaştırdı.

iPhone 14 Pro Max’e ilk bakış!

Telefonlar arasında gözle görülür farklar dikkat çekti.

iPhone 14 Pro Max’e ilk bakış!

iPhone 14 Pro Max'in güç tuşu önceki modele göre biraz daha aşağıda konumlanıyor.

iPhone 14 Pro Max’e ilk bakış!

Aynı şekilde ses tuşları ve sim girişinin de yerlerinde değişiklikler gözlemleniyor.

iPhone 14 Pro Max’e ilk bakış!

Daha önce aktarılan bilgiler doğrultusunda kaldırılan çentik yerine üç nokta yerleştirmiş.

iPhone 14 Pro Max’e ilk bakış!

Telefon kasaları da aynı boyutlarda tasarlanmış.

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