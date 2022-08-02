Unbox Therapy isimli YouTube kanalı, bu güne kadar sızdırılmış iPhone 14 Pro Max ölçülerine uygun bir maketle iPhone 13 Pro Max modelini karşılaştırdı.
iPhone 14 Pro Max'e ilk bakış!
Apple'ın Eylül ayında gerçekleştireceği lansmana kısa bir süre kalmışken Unbox Therapy isimli bir YouTuber iPhone 14 Pro Max'in sızıntı bilgilerine göre tasarlanmış bir maketle iPhone 13 Pro Max'i karşılaştırdı. Şuana kadar ortaya atılan tüm iddialara uyan bir cihazla ekran karşısına geçen YouTuber, telefon hakkında birçok bilgi paylaşıyor.
Telefonlar arasında gözle görülür farklar dikkat çekti.
iPhone 14 Pro Max'in güç tuşu önceki modele göre biraz daha aşağıda konumlanıyor.
Aynı şekilde ses tuşları ve sim girişinin de yerlerinde değişiklikler gözlemleniyor.
Daha önce aktarılan bilgiler doğrultusunda kaldırılan çentik yerine üç nokta yerleştirmiş.
Telefon kasaları da aynı boyutlarda tasarlanmış.
iPhone 14 Pro Max'in kasası iPhone 13 Pro Max ile tamamen aynı boyutlarda.