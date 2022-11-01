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Teknokulis Galeri iPhone alacaklar dikkat! Son şansınız olabilir...

iPhone alacaklar dikkat! Son şansınız olabilir...

Dünyanın teknoloji devi Apple, yaşadığı sorunlar nedeniyle üretimi azaltma kararı aldı. Karardan en çok iPhone sahibi olmak isteyen kullanıcılar etkilenecek.

iPhone alacaklar dikkat! Son şansınız olabilir...

Apple'ın en büyük iPhone tedarikçisi Foxconn, girdiği kapalı döngü nedeniyle üretimde sorunlar yaşamaya başladı.

iPhone alacaklar dikkat! Son şansınız olabilir...

Çin'de bulunan fabrika, ülkede yaşanan kısıtlamalar nedeniyle kısır döngüye girdi ve işçileri istifa etmeye başladı.

iPhone alacaklar dikkat! Son şansınız olabilir...

200.000 işçinin istifa edeceği tahmin ediliyor. Bu orandaki istifanın üretimi sıkıntıya sokacağı düşünülüyor.

iPhone alacaklar dikkat! Son şansınız olabilir...

Bu sorunla birlikte Apple'ın iPhone üretiminin yüzde 30'a kadar düşmesi bekleniyor.

iPhone alacaklar dikkat! Son şansınız olabilir...

Çin'deki Foxconn fabrikası sevkiyatların yüzde 70'lik kısmını sırtlıyor.

iPhone alacaklar dikkat! Son şansınız olabilir...

Ayrıca iPhone 14 serisindeki beklenti karşılanmadığı için üretimin azalacağı düşünülüyordu.

iPhone alacaklar dikkat! Son şansınız olabilir...

Apple'ın yaşadığı bu sorunlar, Apple fiyatlarını da vurabilir.

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