iPhone alacaklar dikkat! Son şansınız olabilir...
Dünyanın teknoloji devi Apple, yaşadığı sorunlar nedeniyle üretimi azaltma kararı aldı. Karardan en çok iPhone sahibi olmak isteyen kullanıcılar etkilenecek.
Çin'de bulunan fabrika, ülkede yaşanan kısıtlamalar nedeniyle kısır döngüye girdi ve işçileri istifa etmeye başladı.
200.000 işçinin istifa edeceği tahmin ediliyor. Bu orandaki istifanın üretimi sıkıntıya sokacağı düşünülüyor.
Çin'deki Foxconn fabrikası sevkiyatların yüzde 70'lik kısmını sırtlıyor.
Ayrıca iPhone 14 serisindeki beklenti karşılanmadığı için üretimin azalacağı düşünülüyordu.
Apple'ın yaşadığı bu sorunlar, Apple fiyatlarını da vurabilir.