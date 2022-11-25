iPhone kullanıcılarının yapması gereken üç ayar!

Otomatik Güncellemeler
Chris, "Otomatik Güncellemeleri her zaman açık tutun" dedi.
Cihazınızın önceki güncellemeden bu yana keşfedilen gizlilik veya güvenlik açıkları için düzeltmeler içerecek olan iOS'un en son sürümünü çalıştırmasını sağlayın.
Otomatik Güncellemeler
Chris, "Otomatik Güncellemeleri her zaman açık tutun" dedi.
Cihazınızın önceki güncellemeden bu yana keşfedilen gizlilik veya güvenlik açıkları için düzeltmeler içerecek olan iOS'un en son sürümünü çalıştırmasını sağlayın.
Apple, muhtemelen iOS 16.2'de önceki sürümde farkettikleri güvenlik açıklarını kapatarak kullanıcıyla buluşturdu.
Bu özelliği etkinleştirmek için "Ayarlar" -> "Genel" -> "Yazılım Güncelleme" -> "Otomatik Güncellemeler" e gidin.
Güvenlik Kontrolü
Chris, "iOS 16'daki "Güvenlik Kontrolü" özelliğini tanıyın" diyor.
"Güvenlik Kontrolü, kullanıcıların diğer kullanıcılara verdikleri erişimi gözden geçirmelerine ve sıfırlamalarına olanak tanıyor.
Burada, uygulamalar için gizlilik izinlerini sıfırlayabilir ve Mesajları ve Facetime'ı cihazlarıyla sınırlayabilirler. Bu özellik, özellikle aile içi şiddet mağdurları için kullanışlı olabilir.
Kilitleme Modu
Chris, "Böyle bir saldırının hedefi olduğunuzu düşünüyorsanız casus yazılımların kullandığı bilinen çeşitli özellikleri kapatabilen Kilitleme Modunu öğrenin" diye uyarıyor. "Sizinle kimlerin iletişim kurabileceğini sınırlar, e-posta eklerini engeller, mesajlarda bağlantı önizlemesini devre dışı bırakır ve kötü oyuncular tarafından kullanıldığı bilinen belirli web özelliklerini devre dışı bırakır.
"Kilitleme Modunu etkinleştirmek için "Ayarlar" -> "Gizlilik ve Güvenlik" -> "Kilitleme Modu" na gidin ve "Kilitleme Modunu Aç" a dokunun." Etkili olması için cihazın yeniden başlatılması gerekiyor. Kilitleme Modunu devre dışı bırakmak istediğinizde aynı talimatları izleyin.
Bu üç adımla birlikte iPhone'unuzu en güvenilir şekilde gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz.