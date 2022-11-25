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Teknokulis Galeri iPhone kullanıcılarının yapması gereken üç ayar!

iPhone kullanıcılarının yapması gereken üç ayar!

Kişisel bilgilerinizi siber saldırılardan korumak için iPhone'unuzda bulunan özel fotoğraflar, kişisel mesajlar ve konumunuzu koruyabileceğiniz özellikleri açtığınızdan emin olmanız gerekiyor. Pixel Privacy'e konuşan Tüketici Gizliliği Savunucusu olan siber uzman Chris Hauk, iPhone kullanıcılarının gizlilik konusunda kendilerini güvene alacakları 3 özelliği paylaştı.

iPhone kullanıcılarının yapması gereken üç ayar!

Otomatik Güncellemeler

Chris, "Otomatik Güncellemeleri her zaman açık tutun" dedi.

Cihazınızın önceki güncellemeden bu yana keşfedilen gizlilik veya güvenlik açıkları için düzeltmeler içerecek olan iOS'un en son sürümünü çalıştırmasını sağlayın.

iPhone kullanıcılarının yapması gereken üç ayar!

Apple, muhtemelen iOS 16.2'de önceki sürümde farkettikleri güvenlik açıklarını kapatarak kullanıcıyla buluşturdu.

Bu özelliği etkinleştirmek için "Ayarlar" -> "Genel" -> "Yazılım Güncelleme" -> "Otomatik Güncellemeler" e gidin.

iPhone kullanıcılarının yapması gereken üç ayar!

Güvenlik Kontrolü

Chris, "iOS 16'daki "Güvenlik Kontrolü" özelliğini tanıyın" diyor.

"Güvenlik Kontrolü, kullanıcıların diğer kullanıcılara verdikleri erişimi gözden geçirmelerine ve sıfırlamalarına olanak tanıyor.

iPhone kullanıcılarının yapması gereken üç ayar!

Burada, uygulamalar için gizlilik izinlerini sıfırlayabilir ve Mesajları ve Facetime'ı cihazlarıyla sınırlayabilirler. Bu özellik, özellikle aile içi şiddet mağdurları için kullanışlı olabilir.

iPhone kullanıcılarının yapması gereken üç ayar!

Kilitleme Modu

Chris, "Böyle bir saldırının hedefi olduğunuzu düşünüyorsanız casus yazılımların kullandığı bilinen çeşitli özellikleri kapatabilen Kilitleme Modunu öğrenin" diye uyarıyor. "Sizinle kimlerin iletişim kurabileceğini sınırlar, e-posta eklerini engeller, mesajlarda bağlantı önizlemesini devre dışı bırakır ve kötü oyuncular tarafından kullanıldığı bilinen belirli web özelliklerini devre dışı bırakır.

iPhone kullanıcılarının yapması gereken üç ayar!

"Kilitleme Modunu etkinleştirmek için "Ayarlar" -> "Gizlilik ve Güvenlik" -> "Kilitleme Modu" na gidin ve "Kilitleme Modunu Aç" a dokunun." Etkili olması için cihazın yeniden başlatılması gerekiyor. Kilitleme Modunu devre dışı bırakmak istediğinizde aynı talimatları izleyin.

iPhone kullanıcılarının yapması gereken üç ayar!

Bu üç adımla birlikte iPhone'unuzu en güvenilir şekilde gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz.

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