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Teknokulis Galeri iPhone'u olanlara sevindirici haber!

iPhone'u olanlara sevindirici haber!

Sosyal medya platformlarındaki rekabete kısa video paylaşım platformu TikTok yön veriyor. Instagram'la sürekli rekabet içerisinde olan TikTok, bu sefer de YouTube'la bir rekabete girdi. Daha önce aynı TikTok gibi kısa video paylaşma özelliğini duyuran Youtube, Shorts özelliğine bir yenilik ekledi. Ancak yenilik sadece iPhone kullanıcılarına geldi.

iPhone’u olanlara sevindirici haber!

Dijital içerik üreticilerinin en çok para kazandığı platformlardan biri olan Youtube, yakın zamanda tanıttığı Shorts özelliğine yeni bir özellik ekledi.

iPhone’u olanlara sevindirici haber!

Daha önce "seslendirme" özelliği olmayan platformda artık içerik üreticileri çektikleri videoları seslendirebilecek.

iPhone’u olanlara sevindirici haber!

İlk olarak iOS kullanıcılarına tanıtılan bu özellik kısa sürede Android kullanıcılarına da tanıtılacak.

iPhone’u olanlara sevindirici haber!

Seslendirme özelliğini 2020 yılında getiren TikTok, diğer platformlara yön veriyor.

iPhone’u olanlara sevindirici haber!

TikTok'tan sonra aralık ayında kısa video paylaşma özelliği Reels olan Instagram da seslendirme özelliğini getirdi.

iPhone’u olanlara sevindirici haber!

Youtube'nin Reels kısmında seslendirme özelliğini kullanmak isteyen kullanıcılar, ekranın sağ alt kısmında bulunan "tik" işaretine tıklayım "seslendirme" butonunu tıklamaları gerekiyor.

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