iPhone’u olanlara sevindirici haber!

Sosyal medya platformlarındaki rekabete kısa video paylaşım platformu TikTok yön veriyor. Instagram'la sürekli rekabet içerisinde olan TikTok, bu sefer de YouTube'la bir rekabete girdi. Daha önce aynı TikTok gibi kısa video paylaşma özelliğini duyuran Youtube, Shorts özelliğine bir yenilik ekledi. Ancak yenilik sadece iPhone kullanıcılarına geldi.