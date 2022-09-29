iPhone'u olanlara sevindirici haber!
Sosyal medya platformlarındaki rekabete kısa video paylaşım platformu TikTok yön veriyor. Instagram'la sürekli rekabet içerisinde olan TikTok, bu sefer de YouTube'la bir rekabete girdi. Daha önce aynı TikTok gibi kısa video paylaşma özelliğini duyuran Youtube, Shorts özelliğine bir yenilik ekledi. Ancak yenilik sadece iPhone kullanıcılarına geldi.
Daha önce "seslendirme" özelliği olmayan platformda artık içerik üreticileri çektikleri videoları seslendirebilecek.
İlk olarak iOS kullanıcılarına tanıtılan bu özellik kısa sürede Android kullanıcılarına da tanıtılacak.
Seslendirme özelliğini 2020 yılında getiren TikTok, diğer platformlara yön veriyor.
Youtube'nin Reels kısmında seslendirme özelliğini kullanmak isteyen kullanıcılar, ekranın sağ alt kısmında bulunan "tik" işaretine tıklayım "seslendirme" butonunu tıklamaları gerekiyor.