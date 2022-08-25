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Teknokulis Galeri iPhone'unuzu yanlış kullanıyorsunuz! Hiç bilmediğiniz 4 özellik...

iPhone'unuzu yanlış kullanıyorsunuz! Hiç bilmediğiniz 4 özellik...

Telefonunuzdaki kısayollar günlük hayattaki işlerimizi kolaylaştırıyor. Akıllı telefon üreticileri yaptığı her yeniliği kullanıcılarla paylaşmayabiliyor. Bu yenilikleri keşfeden kullanıcılar günlük hayatlarındaki işleri daha verimli tamamlıyor. Peki telefonunuzdaki her kısayolu biliyor musunuz? iPhone'nunuzda muhtemelen bilmediğiniz 4 kısayol...

iPhone’unuzu yanlış kullanıyorsunuz! Hiç bilmediğiniz 4 özellik...

Bildirimleri kapatma

Bir uygulama size çok fazla bildirim gönderiyorsa, bu bildirimleri engellemek için hızlıca Kilit Ekranını kullanabilirsiniz.

iPhone’unuzu yanlış kullanıyorsunuz! Hiç bilmediğiniz 4 özellik...

Kilit ekranı üzerinden geçerli saat, güncel tarih ve en son bildirimleri görüntüleyebilirsiniz.

iPhone’unuzu yanlış kullanıyorsunuz! Hiç bilmediğiniz 4 özellik...

Kilit ekranını açtığınızda size sürekli bildirim gönderen bir uygulamanı bildirimleri kapatmak için;

Bildirim üzerinden ekranı sola kaydırın ve seçenekleri tıklayın.

iPhone’unuzu yanlış kullanıyorsunuz! Hiç bilmediğiniz 4 özellik...

Ardından, söz konusu hizmetle ilgili bildirimleri bir saat veya günün geri kalanında kapatmayı seçebilirsiniz.

iPhone’unuzu yanlış kullanıyorsunuz! Hiç bilmediğiniz 4 özellik...
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iPhone’unuzu yanlış kullanıyorsunuz! Hiç bilmediğiniz 4 özellik...
iPhone’unuzu yanlış kullanıyorsunuz! Hiç bilmediğiniz 4 özellik...
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