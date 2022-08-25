iPhone’unuzu yanlış kullanıyorsunuz! Hiç bilmediğiniz 4 özellik...

Telefonunuzdaki kısayollar günlük hayattaki işlerimizi kolaylaştırıyor. Akıllı telefon üreticileri yaptığı her yeniliği kullanıcılarla paylaşmayabiliyor. Bu yenilikleri keşfeden kullanıcılar günlük hayatlarındaki işleri daha verimli tamamlıyor. Peki telefonunuzdaki her kısayolu biliyor musunuz? iPhone'nunuzda muhtemelen bilmediğiniz 4 kısayol...