iPhone’unuzu yanlış kullanıyorsunuz! Hiç bilmediğiniz 4 özellik...

Bildirimleri kapatma
Bir uygulama size çok fazla bildirim gönderiyorsa, bu bildirimleri engellemek için hızlıca Kilit Ekranını kullanabilirsiniz.
Telefonunuzdaki kısayollar günlük hayattaki işlerimizi kolaylaştırıyor. Akıllı telefon üreticileri yaptığı her yeniliği kullanıcılarla paylaşmayabiliyor. Bu yenilikleri keşfeden kullanıcılar günlük hayatlarındaki işleri daha verimli tamamlıyor. Peki telefonunuzdaki her kısayolu biliyor musunuz? iPhone'nunuzda muhtemelen bilmediğiniz 4 kısayol...
Bildirimleri kapatma
Bir uygulama size çok fazla bildirim gönderiyorsa, bu bildirimleri engellemek için hızlıca Kilit Ekranını kullanabilirsiniz.
Kilit ekranı üzerinden geçerli saat, güncel tarih ve en son bildirimleri görüntüleyebilirsiniz.
Kilit ekranını açtığınızda size sürekli bildirim gönderen bir uygulamanı bildirimleri kapatmak için;
Bildirim üzerinden ekranı sola kaydırın ve seçenekleri tıklayın.
Ardından, söz konusu hizmetle ilgili bildirimleri bir saat veya günün geri kalanında kapatmayı seçebilirsiniz.