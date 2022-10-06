Elon Musk, geçtiğimiz günlerde Optimus adını verdiği yapay zeka destekli robotunu tanıttı.
İşte Elon Musk'ın yeni projesi!
SpaceX şirketinin kurucusu, Tesla'nın CEO'su ve birçok şirketin kurucu ortağı olan Elon Musk, geçtiğimiz günlerde ilk yapay zeka destekli Tesla Robotunu tanıttı. Birçok işleve sahip olan robot, insanlığa başka bir sayfa açacak. İşte Elon Musk'ın Tesla robotu Optimus hakkında merak ettiğiniz her şey...
Musk'ın tanıttığı ilk yapay zeka destekli Tesla robotu, şirket için yeni bir sayfa açacak.
Optimus adı verilen bu robot, Tesla'nın sürücüsüz otomobillerine ait birçok sensör ve yonga setlerine sahip.
2021 yılında ilk kez tanıtılan konsept robot, 1,72 metre boyunda ve 57 kilogram ağırlığında olacak.
Saatte 8 kilometre hıza erişebilecek Optimus, 68 kilogram kaldırabilecek ve 20 kilogram ağırlık taşıyabilecek. Robotu tanıtırken insanların ondan kaçabilmesi ve alt edebilmesi için bu kısıtlı özelliklere sahip olacağı konusunda espri yapan Musk, Robotun kafasına Tesla'larda bulunan Autopilot kameralarının olacağını belirtti.
China Cyberspace dergisinde yayınladığı bir makalede Musk, Optimus'un "tekrarlayan, sıkıcı ve tehlikeli" görevlerde insanların yerine çalışacak şekilde tasarlandığını belirtti.
Ancak yemek pişirmek, çim biçmek ya da hasta ve yaşlılara bakmak gibi görevlere sahip olan bu robot gelecekte insanlara büyük bir hizmet sunacak.