Konyalı robotta yeni gelişme artık bir yüzü var ve...

Tatma hariç 4 duyuya sahip olduğunu belirten Akın şu ifadeleri kullandı: 'Akıncı-4' sahip olduğu eklem yapısıyla başta yürüme faaliyeti olmak üzere insansı hareketleri çok rahat gerçekleştirebiliyor. Tatma hariç 4 duyuyu kullanabiliyor, interneti kullanabiliyor ve yapay zekâ sayesinde de insanları görüp tanıyabiliyor, onlara cevaplar verebiliyor"