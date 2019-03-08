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'taki büyük gizem! Gerçekler saklanıyor mu?

Geçtiğimiz günlerde 'ta bir zamanlar karmaşık yer altı suyu sisteminin olduğu keşfedilmişti. Gök bilimciler yaptığı açıklamada, Mars'ın kuzey yarım küresindeki kraterlerde, jeolojik izler bulduğunu belirtmişti. Bir yandan kızıl gezegenle ilgili bu gelişmeler yaşanırken, diğer yandan da avcıları ise bomba bir iddia da bulundu. UFO avcıları Mars'ta yer altı su sistemi dışında, dünya dışı yaşama ait kanıtların bulunduğunu, ancak bu gerçeklerin saklandığını ileri sürdü. Bazı komplo teorisyenleri de Mars'a ait bazı fotoğraflarda ilginç kanıtlar olduğunu belirtti.

Mars'taki büyük gizem! Gerçekler saklanıyor mu?

Komplo teorisyenleri bu kez 'ta çekilen bir görüntüyü paylaşınca ikiye bölündü.

Mars'taki büyük gizem! Gerçekler saklanıyor mu?

Komplo teorisyenleri, kızıl gezegenin paylaşılan bir fotoğrafında 'anormallik' olduğunu iddia etti.

Mars'taki büyük gizem! Gerçekler saklanıyor mu?

Görüntülerde 30-35 metro uzunluğunda ve 8-9 metre yüksekliğinde olduğu iddia edilen bir görüntü yayıldı.

Mars'taki büyük gizem! Gerçekler saklanıyor mu?

Tanınmış komplo teorisyeni Scott C Waring, adlı blogunda "Görsel kalitesine bağlı olarak ilkel gözükse de ağız, güçlü çene ve yanakları kolayca çıkarabilen bir 'canlı' olduğunu öne sürdü.

Mars'taki büyük gizem! Gerçekler saklanıyor mu?

Sosyal medyadaki bir grup ise bunun bir gizli mağara olduğunu öne sürdü.

Mars'taki büyük gizem! Gerçekler saklanıyor mu?

Uzmanlara göre ise bu yalnızca bir tepeden ibaret.

Mars'taki büyük gizem! Gerçekler saklanıyor mu?

Daha önce de sosyal medyada yayılan bu görüntülerdeki tepenin 'bir canlıya veya yabancıya ev sahipliği yaptığı' iddia edilmişti.

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