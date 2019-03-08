Mars'taki büyük gizem! Gerçekler saklanıyor mu?

Komplo teorisyenleri bu kez Mars'ta çekilen bir görüntüyü paylaşınca sosyal medya ikiye bölündü.
Komplo teorisyenleri bu kez Mars'ta çekilen bir görüntüyü paylaşınca sosyal medya ikiye bölündü.
Komplo teorisyenleri, kızıl gezegenin paylaşılan bir fotoğrafında 'anormallik' olduğunu iddia etti.
Görüntülerde 30-35 metro uzunluğunda ve 8-9 metre yüksekliğinde olduğu iddia edilen bir görüntü yayıldı.
Tanınmış komplo teorisyeni Scott C Waring, UFO Sightings Daily adlı blogunda "Görsel kalitesine bağlı olarak ilkel gözükse de ağız, güçlü çene ve yanakları kolayca çıkarabilen bir 'canlı' olduğunu öne sürdü.
Sosyal medyadaki bir grup ise bunun bir gizli mağara olduğunu öne sürdü.
Uzmanlara göre ise bu yalnızca bir tepeden ibaret.
Daha önce de sosyal medyada yayılan bu görüntülerdeki tepenin 'bir canlıya veya yabancıya ev sahipliği yaptığı' iddia edilmişti.