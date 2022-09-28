Milyonlarca Android kullanıcısı için büyük tehdit!

Uzmanlar, milyonlarca masum Android kullanıcısının Google Play Store'dan "zararlı" uygulamalarını indirdiğini söylüyor. Hackerlar trojan virüsü ile dolu uygulamaları kopyalayıp dijital mağazaya yüklerken yakalandılar. Batman'daki Harley Quinn'den esinlenerek Harly adını konulan bu virüs 4.8 milyon kez indirilmiş olabilir.