Uygulamaları Google Play Store'dan kaldıran Android, daha önce indirmiş kullanıcıları uyardı.
Milyonlarca Android kullanıcısı için büyük tehdit!
Uzmanlar, milyonlarca masum Android kullanıcısının Google Play Store'dan "zararlı" uygulamalarını indirdiğini söylüyor. Hackerlar trojan virüsü ile dolu uygulamaları kopyalayıp dijital mağazaya yüklerken yakalandılar. Batman'daki Harley Quinn'den esinlenerek Harly adını konulan bu virüs 4.8 milyon kez indirilmiş olabilir.
Harly isimli bu virüs, kullanıcıları farketmeden onlara ücretli aboneliklere kaydediyor.
Bu teknoloji korsanları, telefonunuzu kandırmak için uygulamaların içerisindeki kodları değiştirerek uygulamaları kopyalıyor.
Peki hangi uygulamalar Harly truva atı ile istila edildi?
Daily Express'e göre, uygulamaların başında;
Midilli Kamera
Canlı Duvar Kağıdı ve Temalar Başlatıcısı
Eylem Başlatıcı ve Duvar Kağıtları
Renk Çağrısı
İyi Başlatıcı
Mondy Widget'ları
Funcalls-Ses Değiştirici
Eva Başlatıcısı