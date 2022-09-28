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Teknokulis Galeri Milyonlarca Android kullanıcısı için büyük tehdit!

Milyonlarca Android kullanıcısı için büyük tehdit!

Uzmanlar, milyonlarca masum Android kullanıcısının Google Play Store'dan "zararlı" uygulamalarını indirdiğini söylüyor. Hackerlar trojan virüsü ile dolu uygulamaları kopyalayıp dijital mağazaya yüklerken yakalandılar. Batman'daki Harley Quinn'den esinlenerek Harly adını konulan bu virüs 4.8 milyon kez indirilmiş olabilir.

Milyonlarca Android kullanıcısı için büyük tehdit!

Harly isimli bu virüs, kullanıcıları farketmeden onlara ücretli aboneliklere kaydediyor.

Milyonlarca Android kullanıcısı için büyük tehdit!

Bu teknoloji korsanları, telefonunuzu kandırmak için uygulamaların içerisindeki kodları değiştirerek uygulamaları kopyalıyor.

Milyonlarca Android kullanıcısı için büyük tehdit!

Peki hangi uygulamalar Harly truva atı ile istila edildi?

Milyonlarca Android kullanıcısı için büyük tehdit!

Daily Express'e göre, uygulamaların başında;

Midilli Kamera

Canlı Duvar Kağıdı ve Temalar Başlatıcısı

Milyonlarca Android kullanıcısı için büyük tehdit!

Eylem Başlatıcı ve Duvar Kağıtları

Renk Çağrısı

İyi Başlatıcı

Milyonlarca Android kullanıcısı için büyük tehdit!

Mondy Widget'ları

Funcalls-Ses Değiştirici

Eva Başlatıcısı

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