Facebook, kullanıcıların hesaplarını dondurmadan önce e-posta adreslerinin ve telefon numaralarının güncel olduğundan emin olmaları konusunda uyarıyor.
Milyonlarca Facebook kullanıcısı uyarı aldı!
Facebook, dondurduğunuz takdirde hesabınıza nasıl yeniden erişeceğinizi etkileyen büyük bir değişiklik yaptı. Şirket, atanmış arkadaşlarınızın veya ailenizin geri dönmenize yardımcı olmasına izin veren bir acil durum özelliği olan güvenilir kişiler desteğini sona erdirdi.
Bu yılın başlarında, kullanıcılara "kilitlenmeyi önlemek için güvenliğinizi gözden geçirmelerini" söyleyen bir uyarı görünmeye başladı.
Facebook destek sayfasında "Güvenilir kişiler artık desteklenmiyor" yazıyor. Bu, hesabınıza erişiminizi kaybederseniz seçtiğiniz arkadaşlarınızın artık Facebook'a geri dönmenize yardımcı olamayacağı anlamına geliyor.
"Hesap ayarlarınızda e-posta adresinizin ve telefon numaranızın güncel olduğundan emin olun."
Mark Zuckerberg'in sahip olduğu site, ekstra güvenlik katmanının çekilmesinin nedenini açıklamadı.
Bu nedenle, güvenilir kişiler giderken, e-postanızın ve iletişim numaranızın doğru olduğundan emin olmak her zamankinden daha önemlidir.
Ayarları açıp Kişisel ve hesap bilgileri'ne giderek sizinkini şimdi kontrol edin. İletişim Bilgileri'ni seçin ve Facebook'taki tüm e-posta adreslerini ve telefon numaralarını göreceksiniz.
Facebook hesabınızı geri kazanmak için başka mekanizmalara sahiptir. Ayrıca, iki faktörlü kimlik doğrulamanın ayarlandığından emin olmalısınız. Böylece tüm girişler onay için bir metin kodu gerektirir.