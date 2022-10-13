Milyonlarca WhatsApp kullanıcısı uyarıldı!

"Bu uygulamalar yeni özellikler vaat ediyordu, ancak insanların telefonlarında saklanan kişisel bilgileri çalmak için sadece bir aldatmacaydı. Bulduklarımızı Google ile paylaştık ve kötü amaçlı uygulamalarla mücadele etmek için onlarla birlikte çalıştık.