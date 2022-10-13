Milyonlarca WhatsApp kullanıcısı uyarıldı!
WhatsApp, kullanıcılarına özel bilgilerini çalabilecekleri için farlşo sohbet uygulamalarını kullanmamaları söylendi. Meta'daki patronlar yeterince taklitçi uygulamaya sahip ve şimdi bir kısmına karşı yasal işlem yapıyorlar.
WhatsApp, biri WhatsPlus 2021, HeyMods, AppUpdater gibi Tema konulu uygulamalarda kötü amaçlı yazılım tespit edildiği tespit edildi.
Görünüşe göre insanların hesaplarını ele geçirmek için gizli kötü amaçlı yazılımlar kullandılar. Bu, bilgisayar korsanlarının yasal belgelerde iddia edildiği gibi ticari spam mesajları göndermelerini sağladı.
WhatsApp'ın bu resmi olmayan sürümleri Google Play Store'da bulundu ve APK Pure, APKSFree, iDescargar ve Malavida gibi harici sitelerden indirilebiliyor.
Bleeping Computer'a göre, WhatsPlus için AppUpdater, kaldırılmadan önce Google Play Store'da bir milyondan fazla Android kullanıcısı tarafından yüklendi. WhatsApp müdürü Will Cathcart, hayranlarını Temmuz ayında sorun hakkında uyarmıştı.
"Son zamanlarda güvenlik ekibimiz, "Hey WhatsApp" ve diğerlerini içeren "HeyMods" adlı bir geliştiriciden Google Play dışında sunulan uygulamalar içinde gizli kötü amaçlı yazılımlar keşfetti" dedi.
"Bu uygulamalar yeni özellikler vaat ediyordu, ancak insanların telefonlarında saklanan kişisel bilgileri çalmak için sadece bir aldatmacaydı. Bulduklarımızı Google ile paylaştık ve kötü amaçlı uygulamalarla mücadele etmek için onlarla birlikte çalıştık.