Netflix’in bu özelliğini kimse bilmiyor!

Netflix uzun zamandır yaşadığı abone düşüşü ile gündemi meşgul ediyor. Yaptığı abonelik sistemlerindeki değişiklik ve fiyat artışı sebebiyle yüzbinlerce kullanıcı Netflix aboneliğini sonlandırdı. Bu düşüşü engellemek adına kullanıcı deneyimini bir üst seviyeye taşımaya çalışan platform, birçok farklı yenilik getiriyor. İşte Netflix'in bilinmeyen özelliklerinden biri...