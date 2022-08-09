Netflix reklamlı abonelik ve yüksek fiyatlı paketler getirmeden önce herkes tarafından sevilerek kullanılan dijital platformlarından biriydi.
Netflix'in bu özelliğini kimse bilmiyor!
Netflix uzun zamandır yaşadığı abone düşüşü ile gündemi meşgul ediyor. Yaptığı abonelik sistemlerindeki değişiklik ve fiyat artışı sebebiyle yüzbinlerce kullanıcı Netflix aboneliğini sonlandırdı. Bu düşüşü engellemek adına kullanıcı deneyimini bir üst seviyeye taşımaya çalışan platform, birçok farklı yenilik getiriyor. İşte Netflix'in bilinmeyen özelliklerinden biri...
Rakiplerine rağmen hala dünyada en çok kullanılan platformlarından biri olan Netflix, yaşadığı kayıp adına 2022 yılında birçok çalışanını işten çıkardı.
Peki Netflix getirdiği yeniliklerle yaşadığı bu kaybı telafi edebilecek mi?
Netflix kendini geliştirmek ve kullanıcı deneyimini bir üst seviyeye taşımak adına birçok farklı yenilik yapyıyor. Birçok yeniliği duyursa da kimsenin bilmediği gizli özellikler bulunuyor.
Netflix'in aniden beliren fragmanı ve müziği çoğu kullanıcıyı rahatsız ediyor.
Dijital platformda gezinirken birden içerik fragmanları otomatik olarak oynatılıyor.
Herhangi bir seçim yapılmasa bile açılan bu özellik Netflix deneyimini bölüyor.