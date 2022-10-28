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Teknokulis Galeri Netflix'teki bu özelliği kimse bilmiyor

Netflix'teki bu özelliği kimse bilmiyor

Milyonlarca kullanıcısı olan Netflix, kullanıcıya birçok farklı özellik sunuyor. Yalnızca abonelik hizmeti için ödeme alan platformun bu özelliği birçok kullanıcı tarafından bilinmiyor. İşte o özellik...

Netflix’teki bu özelliği kimse bilmiyor

Dünyada milyonlarca insanın kullandığı dijital platform Netflix'in bu özelliği, muhtemelen milyonlarca kişi tarafından bilinmiyor.

Netflix’teki bu özelliği kimse bilmiyor

Netflix uygulamanıza gidin ve ardından aşağı kaydırın. Birkaç satır aşağı kaydırın "N Games" başlığını göreceksiniz.

Netflix’teki bu özelliği kimse bilmiyor

Netflix, bir yıldan kısa bir süredir oyunları uygulamaya dahil ediyor ve bunlar standart üyeliğinize dahil ediliyor. Yani ekstra bir ücret ödenmesine gerek kalmadan oyun oynanabiliyor.

Netflix’teki bu özelliği kimse bilmiyor
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Netflix’teki bu özelliği kimse bilmiyor

"Reklam, ekstra ücret veya uygulama içi satın alma yok" açıklaması yapan Netflix, üyeliğe dahil olan özel oyunlara sınırsız erişim sağlıyor.

Netflix’teki bu özelliği kimse bilmiyor

Bir oyuna tıklayıp yüklediğinizde Netflix giriş bilgilerinizle oturum açmanız gerekir. Oyundaki tüm ilerlemeleriniz hesaba kaydolur.

Netflix’teki bu özelliği kimse bilmiyor

Böylelikle cihazlar arasında kaldığınız yerden devam edebilirsiniz.

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