Dünyada milyonlarca insanın kullandığı dijital platform Netflix'in bu özelliği, muhtemelen milyonlarca kişi tarafından bilinmiyor.
Netflix'teki bu özelliği kimse bilmiyor
Milyonlarca kullanıcısı olan Netflix, kullanıcıya birçok farklı özellik sunuyor. Yalnızca abonelik hizmeti için ödeme alan platformun bu özelliği birçok kullanıcı tarafından bilinmiyor. İşte o özellik...
Netflix uygulamanıza gidin ve ardından aşağı kaydırın. Birkaç satır aşağı kaydırın "N Games" başlığını göreceksiniz.
Netflix, bir yıldan kısa bir süredir oyunları uygulamaya dahil ediyor ve bunlar standart üyeliğinize dahil ediliyor. Yani ekstra bir ücret ödenmesine gerek kalmadan oyun oynanabiliyor.
"Reklam, ekstra ücret veya uygulama içi satın alma yok" açıklaması yapan Netflix, üyeliğe dahil olan özel oyunlara sınırsız erişim sağlıyor.
Bir oyuna tıklayıp yüklediğinizde Netflix giriş bilgilerinizle oturum açmanız gerekir. Oyundaki tüm ilerlemeleriniz hesaba kaydolur.
Böylelikle cihazlar arasında kaldığınız yerden devam edebilirsiniz.