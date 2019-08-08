Ortadan kaybolan arabaların sırrı çözüldü! Sosyal medyayı birbirine katmıştı

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde akan trafikteki otomobillerin bir süre sonra ortadan kaybolduğu gözüküyor. Kısa sürede viral olan görüntülerin basit bir kamera açısı ayarlaması ile yapıldığı ortaya çıktı.
Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde akan trafikteki otomobillerin bir süre sonra ortadan kaybolduğu gözüküyor. Kısa sürede viral olan görüntülerin basit bir kamera açısı ayarlaması ile yapıldığı ortaya çıktı.
Çekimin bir binanın tepesinden yapıldığı, nehir zannedilen şeyin ise binanın üstünde yer alan otopark olduğu ortaya çıktı.
25 GARİP OPTİK İLLÜZYON
Bu resimdeki hayvanı görebiliyor musunuz? Eğer kafanızı sağa sola doğru sallarsanız ya da uzaktan bakarsanız bir kedi göreceksiniz.
Bu resimdeki optik illüzyon sizin stres seviyenizi test edecek. Eğer resmi sabit görüyorsanız stresli değilsiniz. Muhtemelen hayatınızda her şey yolunda. Eğer yavaşça dönüyorsa streslisiniz. Resmin hızlıca döndüğünü görüyorsanız ise bu çok streslisiniz anlamına geliyor.
Bu karede kaç adet nokta görüyorsunuz? Ceevabınız 12 ise hesabınız doğru.
Ancak bu karedeki 12 noktayı tek seferde görmeniz imkansız.
Resmi yukarı aşağı kaydırdığınızda kareler hareket ediyor.
Bu resimdeki daire aslında hareket etmiyor.