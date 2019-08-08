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Ortadan kaybolan arabaların sırrı çözüldü! Sosyal medyayı birbirine katmıştı

Trafikte bir anda ortadan kaybolan arabalar sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biri oldu. İlk olarak Twitter'da paylaşılan kare, kısa süre içinde viral oldu. Diğer platformlarında da kendine yer buldu. Kaybolan arabalar hakkında tartışmalar yaşandı ve ilginç yorumlar yapıldı. Ancak işin gerçeği daha sonra ortaya çıktı. İşte kaybolan arabaların asıl hikayesi...

Ortadan kaybolan arabaların sırrı çözüldü! Sosyal medyayı birbirine katmıştı

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde akan trafikteki otomobillerin bir süre sonra ortadan kaybolduğu gözüküyor. Kısa sürede viral olan görüntülerin basit bir kamera açısı ayarlaması ile yapıldığı ortaya çıktı.

Ortadan kaybolan arabaların sırrı çözüldü! Sosyal medyayı birbirine katmıştı

Çekimin bir binanın tepesinden yapıldığı, nehir zannedilen şeyin ise binanın üstünde yer alan otopark olduğu ortaya çıktı.

Ortadan kaybolan arabaların sırrı çözüldü! Sosyal medyayı birbirine katmıştı

25 GARİP OPTİK İLLÜZYON

Bu resimdeki hayvanı görebiliyor musunuz? Eğer kafanızı sağa sola doğru sallarsanız ya da uzaktan bakarsanız bir kedi göreceksiniz.

Ortadan kaybolan arabaların sırrı çözüldü! Sosyal medyayı birbirine katmıştı

Bu resimdeki optik illüzyon sizin stres seviyenizi test edecek. Eğer resmi sabit görüyorsanız stresli değilsiniz. Muhtemelen hayatınızda her şey yolunda. Eğer yavaşça dönüyorsa streslisiniz. Resmin hızlıca döndüğünü görüyorsanız ise bu çok streslisiniz anlamına geliyor.

Ortadan kaybolan arabaların sırrı çözüldü! Sosyal medyayı birbirine katmıştı

Bu karede kaç adet nokta görüyorsunuz? Ceevabınız 12 ise hesabınız doğru.

Ancak bu karedeki 12 noktayı tek seferde görmeniz imkansız.

Ortadan kaybolan arabaların sırrı çözüldü! Sosyal medyayı birbirine katmıştı

Resmi yukarı aşağı kaydırdığınızda kareler hareket ediyor.

Ortadan kaybolan arabaların sırrı çözüldü! Sosyal medyayı birbirine katmıştı

Bu resimdeki daire aslında hareket etmiyor.

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