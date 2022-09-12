Dünya çapında 4,65 milyar sosyal medya kullanıcısı olduğuna dikkat çeken Survivor Dijital Ajans Başkanı Reyhan Açıkelli, "Bu küresel nüfusun yüzde 58,7'sine denk geliyor. Ve her 10 internet kullanıcısından 9'u artık her ay sosyal medya platformlarını ziyaret ediyor" dedi.
Sosyal medya artık zihnimizi de okuyor!
Survivor Dijital Ajans Başkanı Reyhan Açıkelli, sosyal medyanın bir zihin okuma uygulamasına dönüştüğünü belirtti. "Altta yatan teknolojiler katlanarak ilerledi. Kullanıcı sosyal medyada vakit geçirdiğini sanır, ancak arka tarafta onların davranışlarını anlamaya çalışan trilyon dolarlık bir algoritma var ve neyi sevip neyi sevmediklerini öğrenmeye çalışıyor" ifadelerine yer veren Açıkelli, hergün milyonlarca kişinin sosyal medyayı kullandığını belirtti.
İnsan hayatında bu kadar önemli bir yer kaplayan sosyal medyanın teknolojik gelişmelerle birlikte yaşadığı değişimlere vurgu yapan Reyhan Açıkelli, "Günümüzde sosyal medya, arkadaşlarınızla iletişim halinde olmanızı sağlayan bir araçtan daha ziyade bir zihin okuma uygulamasına dönüştü. Bir ürün veya hizmet düşündüğünüzde Facebook, Instagram, YouTube ve TikTok hemen sizi reklam bombardımanına tutmaya başlıyor.
Altta yatan teknolojiler katlanarak ilerledi. Siz sosyal medyada vakit geçirdiğinizi sanır ve mecraların sayfalarında gezinirsiniz ancak, arka tarafta sizin davranışlarınızı anlamaya çalışan trilyon dolarlık bir algoritma var ve neyi sevip neyi sevmediğinizi öğrenmeye çalışıyor" diye konuştu.
Herkesin, bu uygulamaların şartlarını, yan etkilerini ve olası dezavantajlarını, fazla dikkat etmeden ve istemeden kabul ettiğini belirten Açıkelli, teknolojinin sosyal medyayı etkilediği alanları ve sosyal medyada kullanıcıları bekleyen gelişmelerden bazılarını paylaştı.
"ARTIRILMIŞ GERÇEKLİK: GERÇEK ZAMANLI HOLOGRAM ENTEGRASYONLARI GELİYOR"
Dünyanın artırılmış gerçeklikle ilk etkileşiminin, Pokémon Go'nun piyasaya sürüldüğü zaman olduğunu söyleyen Açıkelli, "Günümüze geldiğimizde AR teklojisinin sosyal medyada çokça yer aldığı en yaygın kullanım örneklerinden biri yüz filtreleridir.
Popüler sosyal ağlar Snapchat, Instagram ve Messenger, ilgi çekici ve eğlenceli oldukları için insanların kullandığı filtrelerin haftalık sürümlerini piyasaya sunuyor.
Önümüzdeki birkaç yıl içinde, hologramlar aracılığıyla gerçek zamanlı entegrasyonu görebilirsiniz. Sosyal medyada hiper gerçekçi videolar reklamlarda kullanılmaya başlandı bile. Kısa bir süre içinde AR hayatımızın büyük bir parçası olacak" dedi.