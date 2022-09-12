Sosyal medya artık zihnimizi de okuyor!

İnsan hayatında bu kadar önemli bir yer kaplayan sosyal medyanın teknolojik gelişmelerle birlikte yaşadığı değişimlere vurgu yapan Reyhan Açıkelli, "Günümüzde sosyal medya, arkadaşlarınızla iletişim halinde olmanızı sağlayan bir araçtan daha ziyade bir zihin okuma uygulamasına dönüştü. Bir ürün veya hizmet düşündüğünüzde Facebook, Instagram, YouTube ve TikTok hemen sizi reklam bombardımanına tutmaya başlıyor.