Capcom'un başkanı, şirketin Street Fighter 6'nın 10 milyon kopyasını satmayı hedeflediğini söyledi.
Street Fighter 6 10 milyon'u hedefliyor
Capcom'un başkanı, şirketin Street Fighter 6'nın 10 milyon kopyasını satmayı hedeflediğini söyledi.
Famitsu ile yapılan bir röportajda, Haruhiro Tsujimoto'ya geniş kitlelere ulaşma çabaları hakkında soru yöneltildi.
Oyunun kapsamını genişletmeye ve seriyi "hafif" dövüş oyunu hayranları için daha çekici hale getirmeye çalışmanın oyunun geliştirme maliyeti üzerinde bir etkisi olup olmadığı soruldu.
Tsujimoto, "Street Fighter serisi bizim amiral gemimiz, bu yüzden ona yatırım yapmakta hiç tereddüt etmedik," diye yanıtladı.
Haruhiro Tsujimoto iddiasını şu cümlelerle ifade etti: "Son birkaç yılda, Resident Evil serisindeki birçok oyun 10 milyon kopya sattı ve Monster Hunter serisi artık 20 milyon kopya hedefleyen oyunlara sahip."
"Street Fighter 5 şimdiden 7 milyondan fazla kopya sattı yani dijital satış deneyimimizden faydalanabilirsek, bir sonraki oyunla birlikte 10 milyon kopyayı hedefleyebiliriz."
Capcom'a göre Street Fighter 5'in dünya çapında 7 milyon adet satışı, onu konsol oyun satışları açısından serinin en çok satan oyunu yapıyor, bu da Street Fighter 6'nın bu rekoru kırmasını beklediği anlamına geliyor.