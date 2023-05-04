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Street Fighter 6 10 milyon'u hedefliyor

Capcom'un başkanı, şirketin Street Fighter 6'nın 10 milyon kopyasını satmayı hedeflediğini söyledi.

Street Fighter 6 10 milyon’u hedefliyor

Capcom'un başkanı, şirketin Street Fighter 6'nın 10 milyon kopyasını satmayı hedeflediğini söyledi.

Street Fighter 6 10 milyon’u hedefliyor

Famitsu ile yapılan bir röportajda, Haruhiro Tsujimoto'ya geniş kitlelere ulaşma çabaları hakkında soru yöneltildi.

Street Fighter 6 10 milyon’u hedefliyor

Oyunun kapsamını genişletmeye ve seriyi "hafif" dövüş oyunu hayranları için daha çekici hale getirmeye çalışmanın oyunun geliştirme maliyeti üzerinde bir etkisi olup olmadığı soruldu.

Street Fighter 6 10 milyon’u hedefliyor

Tsujimoto, "Street Fighter serisi bizim amiral gemimiz, bu yüzden ona yatırım yapmakta hiç tereddüt etmedik," diye yanıtladı.

Street Fighter 6 10 milyon’u hedefliyor

Haruhiro Tsujimoto iddiasını şu cümlelerle ifade etti: "Son birkaç yılda, Resident Evil serisindeki birçok oyun 10 milyon kopya sattı ve Monster Hunter serisi artık 20 milyon kopya hedefleyen oyunlara sahip."

Street Fighter 6 10 milyon’u hedefliyor

"Street Fighter 5 şimdiden 7 milyondan fazla kopya sattı yani dijital satış deneyimimizden faydalanabilirsek, bir sonraki oyunla birlikte 10 milyon kopyayı hedefleyebiliriz."

Street Fighter 6 10 milyon’u hedefliyor

Capcom'a göre Street Fighter 5'in dünya çapında 7 milyon adet satışı, onu konsol oyun satışları açısından serinin en çok satan oyunu yapıyor, bu da Street Fighter 6'nın bu rekoru kırmasını beklediği anlamına geliyor.

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