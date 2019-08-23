sabah

Telefon sahiplerine çok önemli güncelleme uyarısı

Telefon sahiplerini yakından ilgilendiren güncelleme uyarısı bugün geldi. dahil dünya genelinde telefonlar değişiyor. Bugün güncelleme alacaklar arasında yer alan ( 8) en yeni teknolojisiyle dikkat çekiyor. Farklı arayüz, gelişmiş ekran ve kamera özellikleriyle telefonların yeni sürümleri teknoloji meraklılarının dikkatini çekiyor. Telefonlarınızın modeline göre güncellemeler kademeli olarak değişmeye başladı. İşte telefonun özelliklerini ve arayüzünü değiştirecek güncelleme alacak telefonların listesi…

Telefon sahiplerine çok önemli güncelleme uyarısı

Telefon sahiplerini yakından ilgilendiren güncelleme uyarısı bugün geldi. dahil dünya genelinde telefonlar değişiyor. Bugün güncelleme alacaklar arasında yer alan ( 8) en yeni teknolojisiyle dikkat çekiyor. Farklı arayüz, gelişmiş ekran ve kamera özellikleriyle telefonların yeni sürümleri teknoloji meraklılarının dikkatini çekiyor. Telefonlarınızın modeline göre güncellemeler kademeli olarak değişmeye başladı. İşte telefonun özelliklerini ve arayüzünü değiştirecek güncelleme alacak telefonların listesi…

Hemen şimdi telefonlarınızı kontrol edin! İşte bugün itibariyle yeni güncellemeyi almış olacak telefonlar...

Telefon sahiplerine çok önemli güncelleme uyarısı

Samsung Galaxy J3:

Bugün itibarıyla en yeni güncellemesini ( 8) alıyor, sakın kaçırmayın!

Telefon sahiplerine çok önemli güncelleme uyarısı

Samsung Galaxy J5 Pro:

Gelecek güncelleme: Andrpid P OS

Yayınlanma tarihi: 4 Eylül 2019

Telefon sahiplerine çok önemli güncelleme uyarısı

Samsung Galaxy J7 Pro:

16 Temmuz tarihinde Galaxy J7 Pro Pie güncellemesi 'de yayınlandı.

Telefon sahiplerine çok önemli güncelleme uyarısı

Galaxy A Serisi ve bazı orta seviye modelleri için Temmuz ayı güvenlik güncellemesi yayınlandı. Temmuz ayı güvenlik güncelleştirmesini alan modeller şu şekilde: Galaxy A3 (2017), Galaxy A5 (2017), Galaxy A8 (2018), Galaxy J7 Pro.

Telefon sahiplerine çok önemli güncelleme uyarısı

Pie güncellemesi alan/alacak telefonlar:

HTC U11 Plus (Yayınlandı)

Telefon sahiplerine çok önemli güncelleme uyarısı

Samsung Galaxy A8+ (2018) (Yayında)

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