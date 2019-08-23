Telefon sahiplerine çok önemli güncelleme uyarısı

Telefon sahiplerini yakından ilgilendiren güncelleme uyarısı bugün geldi. Türkiye dahil dünya genelinde telefonlar değişiyor. Bugün güncelleme alacaklar arasında yer alan (Android 8) en yeni teknolojisiyle dikkat çekiyor. Farklı arayüz, gelişmiş ekran ve kamera özellikleriyle telefonların yeni sürümleri teknoloji meraklılarının dikkatini çekiyor. Telefonlarınızın modeline göre güncellemeler kademeli olarak değişmeye başladı. İşte telefonun özelliklerini ve arayüzünü değiştirecek güncelleme alacak telefonların listesi…