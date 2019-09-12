Telefonun ön kamerasına dikkat! Eğer silgiyi sürerseniz... Çok az kişi biliyor

Kameranız zamanla bulanık görüntü çekmeye başladıysa sadece bir silgi işinizi görecektir! Silgiyle yavaş yavaş kameranın üzerini silin; fark inanılmaz!
Kameranız zamanla bulanık görüntü çekmeye başladıysa sadece bir silgi işinizi görecektir! Silgiyle yavaş yavaş kameranın üzerini silin; fark inanılmaz!
Pillerle ilgili muhtemelen az sonra sizlere aktaracağımız bu detayı pek çoğunuz bilmiyor; ancak başınız sıkıştığında fazlasıyla hayat kurtaracak cinsten!
Örneğin elinizde küçük pillerden var; ancak cihazınızın daha büyük boyuttaki bir pile ihtiyacı var. O zaman ialüminyum folyoyu top şekline getirerek bu şekilde yerleştirirseniz sorunuzu geçici de olsa çözmüş olursunuz!
Şarj kabloları zaman içinde yıpranır ve kırılmalardan dolayı bu hale gelir. Kablonuzun ömrünü uzatmak istiyorsanız bir yolu var; hem de bedava!
Yapmanız gereken tek şey tükenmez kalemlerde bulunan yayı şarj kablonuza geçirmek! Hepsi bu...
Teknolojinin gelişmesiyle beraber araçlarda bir çok konuda rahatlık sağlandı. Ancak araba camında oluşan buğulanmaya henüz tam anlamıyla bir çözüm bulunamadı. Peki gerçekten bunun bir çözümü yok mu?
Evet kurtuluş yolu var! Öncelikle bir tıraş köpüğü ve beze ihtiyacınız olacak.