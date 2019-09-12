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Telefonun ön kamerasına dikkat! Eğer silgiyi sürerseniz... Çok az kişi biliyor

Teknoloji geliştikçe kullandığımız cihazların yetenekleri de arttı. Eskiden tuşlu cep telefonları varken, artık cebimizde her işimizi kolaylıkla yapabileceğimiz akıllı telefonlar yer alıyor. Bununla birlikte bazı zamanlar cihazlarda arızalar veya hatalar meydana gelebiliyor. Mesela telefonunuzun ön kamerası bulanık göstermeye başlarsa, yapabileceğiniz ufak bir müdahale ile bu bulanıklığı ortadan kaldırabilirsiniz. İşte işinize yarayacak ve dikkatinizi çekecek ilgi çekici bilgiler...

Telefonun ön kamerasına dikkat! Eğer silgiyi sürerseniz... Çok az kişi biliyor

Kameranız zamanla bulanık görüntü çekmeye başladıysa sadece bir silgi işinizi görecektir! Silgiyle yavaş yavaş kameranın üzerini silin; fark inanılmaz!

Telefonun ön kamerasına dikkat! Eğer silgiyi sürerseniz... Çok az kişi biliyor

Pillerle ilgili muhtemelen az sonra sizlere aktaracağımız bu detayı pek çoğunuz bilmiyor; ancak başınız sıkıştığında fazlasıyla hayat kurtaracak cinsten!

Telefonun ön kamerasına dikkat! Eğer silgiyi sürerseniz... Çok az kişi biliyor

Örneğin elinizde küçük pillerden var; ancak cihazınızın daha büyük boyuttaki bir pile ihtiyacı var. O zaman ialüminyum folyoyu top şekline getirerek bu şekilde yerleştirirseniz sorunuzu geçici de olsa çözmüş olursunuz!

Telefonun ön kamerasına dikkat! Eğer silgiyi sürerseniz... Çok az kişi biliyor

Şarj kabloları zaman içinde yıpranır ve kırılmalardan dolayı bu hale gelir. Kablonuzun ömrünü uzatmak istiyorsanız bir yolu var; hem de bedava!

Telefonun ön kamerasına dikkat! Eğer silgiyi sürerseniz... Çok az kişi biliyor

Yapmanız gereken tek şey tükenmez kalemlerde bulunan yayı şarj kablonuza geçirmek! Hepsi bu...

Telefonun ön kamerasına dikkat! Eğer silgiyi sürerseniz... Çok az kişi biliyor

gelişmesiyle beraber araçlarda bir çok konuda rahatlık sağlandı. Ancak araba camında oluşan buğulanmaya henüz tam anlamıyla bir çözüm bulunamadı. Peki gerçekten bunun bir çözümü yok mu?

Telefonun ön kamerasına dikkat! Eğer silgiyi sürerseniz... Çok az kişi biliyor

Evet kurtuluş yolu var! Öncelikle bir tıraş köpüğü ve beze ihtiyacınız olacak.

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