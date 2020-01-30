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Telefonunuzun şarjı hemen bitiyorsa dikkat! Bu uygulamalar şarjı emiyor

Akıllı telefonlar günlük yaşantımızın bir parçası oldu. Birçok işimizi telefonlar üstünden yapabiliyoruz, ancak mobil cihazlarda herkesin en büyük ortak sıkıntısı ise ! Eğer telefonunuzun şarj performansından memnun değilseniz, şarjı çabuk bitiyorsa sebebi kullandığınız uygulamalar olabilir.

Telefonunuzun şarjı hemen bitiyorsa dikkat! Bu uygulamalar şarjı emiyor

Telefonlarda şarjın çabuk bitmesi yazılımsal bir sorundan kaynaklanabilir. Bu durum optimize edilmemiş arayüz veya kullandığınız uygulamalarla alakalı olabilir. Sizler için şarjın hızla azalmasına neden olan uygulamaları listeledik.

Telefonunuzun şarjı hemen bitiyorsa dikkat! Bu uygulamalar şarjı emiyor

Car Racing 2019

Telefonunuzda araba yarışı oynayarak eğlenceli vakit geçirebilirsiniz. Oyuna çeşitli efektler de dahil olduğunda adeta gerçekmiş gibi gelebilir. Fakat, bu oyun açık olduğu sürece telefonunuzun bataryasının ciddi derecede azalmasına sebep olacaktır.

Telefonunuzun şarjı hemen bitiyorsa dikkat! Bu uygulamalar şarjı emiyor

Today Weather Radar

uygulamaları da kullanıcılar için oldukça önemli. Fakat, hava durumunun güncel olarak takip edildiği bu tarz uygulamalar konum bilgisi ve mobil veriden faydalanır. Bu yüzden de tam bir pil canavarı olduğunu söyleyebiliriz.

Telefonunuzun şarjı hemen bitiyorsa dikkat! Bu uygulamalar şarjı emiyor

Clock LED

Led saat uygulamaları da arka planda da sürekli çalışmasını sürdürdüğü için pil seviyesini çok hızlı azaltıyor.

Telefonunuzun şarjı hemen bitiyorsa dikkat! Bu uygulamalar şarjı emiyor

Mobnet.io: Big Fish Frenzy

Daha önce belirttiğimiz gibi oyunlar her ne kadar eğlenceli vakit geçirilmesini sağlasa da telefonda yoğunluğa sebep olduğu için şarjını da hızlı bir şekilde tüketiyor.

Telefonunuzun şarjı hemen bitiyorsa dikkat! Bu uygulamalar şarjı emiyor

4K Wallpaper (Background 4K Full HD)

Telefonlarımızı özelleştirmek için farklı renklerde ve desenlerde duvar kağıtları tercih ederiz. Ayrıca, bu duvar kağıtlarının yüksek çözünürlüklü olması istenir. Bu yüzden 4K Ultra görünüme sahip görseller daha cazip gelir. Fakat, bu uygulamalar da pil seviyesini hızla azaltıyor.

Telefonunuzun şarjı hemen bitiyorsa dikkat! Bu uygulamalar şarjı emiyor

QR Code Reader & Barcode Scanner Pro

kod okuyucular belki de telefonlar için önemli bir uygulama. Her ne kadar gerekli bir uygulama olsa da diğer fotoğraf uygulamalarından daha fazla tüketebiliyor. Bu yüzden, QR & 'nun da tam bir pil canavarı olduğunu söyleyebiliriz.

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