Telefonunuzun şarjı hemen bitiyorsa dikkat! Bu uygulamalar şarjı emiyor

QR Code Reader & Barcode Scanner Pro

QR kod okuyucular belki de telefonlar için önemli bir uygulama. Her ne kadar gerekli bir uygulama olsa da diğer fotoğraf uygulamalarından daha fazla şarj tüketebiliyor. Bu yüzden, QR Code Reader & Barcode Scanner Pro'nun da tam bir pil canavarı olduğunu söyleyebiliriz.