Telefonlarda şarjın çabuk bitmesi yazılımsal bir sorundan kaynaklanabilir. Bu durum optimize edilmemiş arayüz veya kullandığınız uygulamalarla alakalı olabilir. Sizler için şarjın hızla azalmasına neden olan uygulamaları listeledik.
Telefonunuzun şarjı hemen bitiyorsa dikkat! Bu uygulamalar şarjı emiyor
Akıllı telefonlar günlük yaşantımızın bir parçası oldu. Birçok işimizi telefonlar üstünden yapabiliyoruz, ancak mobil cihazlarda herkesin en büyük ortak sıkıntısı ise şarj! Eğer telefonunuzun şarj performansından memnun değilseniz, şarjı çabuk bitiyorsa sebebi kullandığınız uygulamalar olabilir.
Car Racing 2019
Telefonunuzda araba yarışı oynayarak eğlenceli vakit geçirebilirsiniz. Oyuna çeşitli efektler de dahil olduğunda adeta gerçekmiş gibi gelebilir. Fakat, bu oyun açık olduğu sürece telefonunuzun bataryasının ciddi derecede azalmasına sebep olacaktır.
Today Weather Radar
Hava durumu uygulamaları da kullanıcılar için oldukça önemli. Fakat, hava durumunun güncel olarak takip edildiği bu tarz uygulamalar konum bilgisi ve mobil veriden faydalanır. Bu yüzden de tam bir pil canavarı olduğunu söyleyebiliriz.
Clock LED
Led saat uygulamaları da arka planda da sürekli çalışmasını sürdürdüğü için pil seviyesini çok hızlı azaltıyor.
Mobnet.io: Big Fish Frenzy
Daha önce belirttiğimiz gibi oyunlar her ne kadar eğlenceli vakit geçirilmesini sağlasa da telefonda yoğunluğa sebep olduğu için şarjını da hızlı bir şekilde tüketiyor.
4K Wallpaper (Background 4K Full HD)
Telefonlarımızı özelleştirmek için farklı renklerde ve desenlerde duvar kağıtları tercih ederiz. Ayrıca, bu duvar kağıtlarının yüksek çözünürlüklü olması istenir. Bu yüzden 4K Ultra HD görünüme sahip görseller daha cazip gelir. Fakat, bu uygulamalar da pil seviyesini hızla azaltıyor.
QR Code Reader & Barcode Scanner Pro
QR kod okuyucular belki de telefonlar için önemli bir uygulama. Her ne kadar gerekli bir uygulama olsa da diğer fotoğraf uygulamalarından daha fazla şarj tüketebiliyor. Bu yüzden, QR Code Reader & Barcode Scanner Pro'nun da tam bir pil canavarı olduğunu söyleyebiliriz.