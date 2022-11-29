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Twitter App Store'dan kaldırılıyor mu?

Elon Musk'a satışı tamamlanan Twitter, son günlerde gündemden düşmüyor. Platformun CEO'su Elon Musk, yaptığı işten çıkarmalar ve açıklamalar sebebiyle büyük oranda bir kullanıcı kaybı yaşarken, markalar da birer birer Twitter'a reklam vermekten vazgeçmeye başladı. En son Apple'ın reklamlarını geri çektiğini öğrenen Musk, platformun artık Apple kullanıcılarına sunulmayacağı tehditleriyla karşı karşıya kaldığını açıkladı.

Twitter App Store’dan kaldırılıyor mu?

Elon Musk, uzun süren tartışmalar sonrası Twitter'ı satın aldı. Satın almasıyla birlikte ücretli mavi tik özelliği getirip ve üst düzey yöneticileri işten çıkaran Musk, şirkete reklam vermekten vazgeçen markaları arayıp şikayet ederek olay yaratan açıklamalar yapıyor.

Twitter App Store’dan kaldırılıyor mu?

Dün akşam saatlerinde Twitter üzerinden açıklama yapan Elon Musk, reklam çekme kararı alan markalardan biri olan Apple'ın Twitter'ı App Store'dan kaldırmakla tehdit ettiğini açıkladı.

Twitter App Store’dan kaldırılıyor mu?

Twitter'ın en büyük reklam veren markalardan biri olan Apple, Musk'ın bu denli olay yaratan açıklamaları sonrası kararından dönmeyebilir. Apple'ın bu tehditi üzerine Elon Musk, attığı tweette açıklayarak "Apple Amerika'daki ifade özgürlüğünden nefret mi ediyor?" sorusunu sordu.

Twitter App Store’dan kaldırılıyor mu?

Bu olay sonrası Musk, Apple'ın gizli vergilerini tekrar masaya yatırdı. Apple'ın tüm satın almalardan %30 vergi aldığını açıklayan Musk, Apple'a zarar vermek istiyor.

Twitter App Store’dan kaldırılıyor mu?

Twitte için attığı hiçbir karardan dönmeyen Musk, Apple'ın tehdidi karşısıdna geri adım atmazsa Twitter Apple cihazlarda erişime kapanabilir.

Twitter App Store’dan kaldırılıyor mu?

Apple yetkilileri Musk'ın açıklamalarına yanıt vermedi.

Twitter App Store’dan kaldırılıyor mu?

Ancak kısa süre içerisinde Twitter'ın Apple cihazlarından kaldırılıp kaldırılmayacağını göreceğiz.

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