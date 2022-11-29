Twitter App Store'dan kaldırılıyor mu?
Elon Musk'a satışı tamamlanan Twitter, son günlerde gündemden düşmüyor. Platformun CEO'su Elon Musk, yaptığı işten çıkarmalar ve açıklamalar sebebiyle büyük oranda bir kullanıcı kaybı yaşarken, markalar da birer birer Twitter'a reklam vermekten vazgeçmeye başladı. En son Apple'ın reklamlarını geri çektiğini öğrenen Musk, platformun artık Apple kullanıcılarına sunulmayacağı tehditleriyla karşı karşıya kaldığını açıkladı.
Bu olay sonrası Musk, Apple'ın gizli vergilerini tekrar masaya yatırdı. Apple'ın tüm satın almalardan %30 vergi aldığını açıklayan Musk, Apple'a zarar vermek istiyor.
Apple yetkilileri Musk'ın açıklamalarına yanıt vermedi.