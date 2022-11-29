Twitter App Store’dan kaldırılıyor mu?

Twitter'ın en büyük reklam veren markalardan biri olan Apple, Musk'ın bu denli olay yaratan açıklamaları sonrası kararından dönmeyebilir. Apple'ın bu tehditi üzerine Elon Musk, attığı tweette açıklayarak "Apple Amerika'daki ifade özgürlüğünden nefret mi ediyor?" sorusunu sordu.