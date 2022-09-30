Twitter, arayüzünde yapacağı değişiklikle birlikte anasayfa da kullanıcıların videoaları kaydırarak izleyebileceği bir video sekmesini ekleyecek.
Twitter'dan şok eden hareket! Kullanıcı çok kızacak
Twitter, Instagram'ın yaptığı gibi TikTok'un özelliklerini almıyor gibi gözükse de yeni güncellemesi kullanıcıyı kızdıracak. Anasayfada yapacağı yenilikle birlikte Twitter'ın TikTok'tan farkı kalmayacak.
Bu çekişmede yer almak isteyen Twitter, video kaydırma özelliğini ekleme kararı aldı.
Dün yayınlanan bir blog gönderisinde şirket , video oynatıcısını "sürükleyici" olacak şekilde güncellediğini duyurdu. Ana sayfa üzerindeki bir videonun üzerine dokunarak videoyu tam ekrana alacak ve yukarı kaydırarak daha ilgi çekici videolara göz atabileceksiniz.
Şirket, "sürükleyici medya görüntüleyicisinin" önümüzdeki birkaç gün içinde iOS Twitter uygulamasında kullanıma sunulacağını ve Keşfet sekmesindeki videoların şu anda iOS veya Android kullanan "belirli ülkelerdeki kişiler tarafından kullanılabileceğini" söylüyor.
Her iki güncelleme de uygulamayı ilk olarak İngilizce kullanan kişilere gelecek.