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Teknokulis Galeri Twitter'dan şok eden hareket! Kullanıcı çok kızacak

Twitter'dan şok eden hareket! Kullanıcı çok kızacak

Twitter, Instagram'ın yaptığı gibi TikTok'un özelliklerini almıyor gibi gözükse de yeni güncellemesi kullanıcıyı kızdıracak. Anasayfada yapacağı yenilikle birlikte Twitter'ın TikTok'tan farkı kalmayacak.

Twitter’dan şok eden hareket! Kullanıcı çok kızacak

Twitter, arayüzünde yapacağı değişiklikle birlikte anasayfa da kullanıcıların videoaları kaydırarak izleyebileceği bir video sekmesini ekleyecek.

Twitter’dan şok eden hareket! Kullanıcı çok kızacak

Sosyal medya platformundaki çekişmeye TikTok yön veriyor. YouTube Shorts, Instagram Reels gibi özellikler TikTok'tan esinlenerek yapıldı.

Twitter’dan şok eden hareket! Kullanıcı çok kızacak

Bu çekişmede yer almak isteyen Twitter, video kaydırma özelliğini ekleme kararı aldı.

Twitter’dan şok eden hareket! Kullanıcı çok kızacak

Dün yayınlanan bir blog gönderisinde şirket , video oynatıcısını "sürükleyici" olacak şekilde güncellediğini duyurdu. Ana sayfa üzerindeki bir videonun üzerine dokunarak videoyu tam ekrana alacak ve yukarı kaydırarak daha ilgi çekici videolara göz atabileceksiniz.

Twitter’dan şok eden hareket! Kullanıcı çok kızacak

Şirket, "sürükleyici medya görüntüleyicisinin" önümüzdeki birkaç gün içinde iOS Twitter uygulamasında kullanıma sunulacağını ve Keşfet sekmesindeki videoların şu anda iOS veya Android kullanan "belirli ülkelerdeki kişiler tarafından kullanılabileceğini" söylüyor.

Twitter’dan şok eden hareket! Kullanıcı çok kızacak

Her iki güncelleme de uygulamayı ilk olarak İngilizce kullanan kişilere gelecek.

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