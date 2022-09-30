Twitter’dan şok eden hareket! Kullanıcı çok kızacak

Şirket, "sürükleyici medya görüntüleyicisinin" önümüzdeki birkaç gün içinde iOS Twitter uygulamasında kullanıma sunulacağını ve Keşfet sekmesindeki videoların şu anda iOS veya Android kullanan "belirli ülkelerdeki kişiler tarafından kullanılabileceğini" söylüyor.