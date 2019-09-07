Uzaylılarla ilgili olaylar dünyayı şoke etti! Sansürsüz yayınlandı!

ABD Ulusal UFO İhbar Merkezi uyardı. Geçtiğimiz yıl ABD Ulusal UFO İhbar Merkezi'ne ülkenin Illinois eyaletinden 102 UFO ihbarı yapıldı.
ABD Ulusal UFO İhbar Merkezi uyardı. Geçtiğimiz yıl ABD Ulusal UFO İhbar Merkezi'ne ülkenin Illinois eyaletinden 102 UFO ihbarı yapıldı.
ABD Ulusal UFO İhbar Merkezi yapılan ihbarlardan en dikkat çekenleri sansürsüz olarak yayınladı.
Illinois eyaletinde yer alan Mattoon kentinde 13 Şubat 2018 günü yerel saatle 16:30'da, ismi açıklanamayan bir kişinin ihbarı şekilde verildi.
"Eşimle beraber geri dönüşüm kutularının önündeydik. Bulutlar krem gibi görünüyordu. O anları kameraya kaydetmek istedim. Görüntülerin daha sonra negatifini aldım ve ABD bayrağı ve su kulesi arasında siyah bir nokta olduğunu fark ettim"
"Görüntüyü biraz daha incelediğimde gökyüzünde üçgen biçiminde uçan bir nesne olduğunu fark ettim. Görüntülerin video versiyonları da bulunuyor. Videolar kesinlikle izlenmeli ve dikkate alınmalı"
Bir diğer dikkat çeken UFO ihbarı ise eyaletinde Pontoon Beach bölgesinde 17 Mayıs 2018 günü yapıldı.
"Hilal biçimi oluşturan üç nokta 20 saniye boyunca sarı ve turuncu renklerde görüldü. Noktalar bir süre sonra ayrıldı ve yalnızca bir nokta görülür oldu"