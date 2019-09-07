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Uzaylılarla ilgili olaylar dünyayı şoke etti! Sansürsüz yayınlandı!

Uzaylılar hakkındaki tartışmalar yeniden alevlenmiş durumda. avcıları çeşitli kanıtlar ortaya koyarak uzaylıların gezegenimizi birçok kez ziyaret ettiğini belirtiyor. Bununla birlikte düşen UFO'ların olduğunu ancak bu olayların insanlardan gizlendiğini ileri sürüyorlar. Tam bu noktada ilginç bir gelişme yaşandı. Ulusal UFO devreye girdi. İşte dünyayı şoke eden detaylar...

Uzaylılarla ilgili olaylar dünyayı şoke etti! Sansürsüz yayınlandı!

Ulusal uyardı. Geçtiğimiz yıl ABD Ulusal UFO İhbar Merkezi'ne ülkenin Illinois eyaletinden 102 UFO ihbarı yapıldı.

Uzaylılarla ilgili olaylar dünyayı şoke etti! Sansürsüz yayınlandı!

Ulusal yapılan ihbarlardan en dikkat çekenleri sansürsüz olarak yayınladı.

Uzaylılarla ilgili olaylar dünyayı şoke etti! Sansürsüz yayınlandı!

Illinois eyaletinde yer alan Mattoon kentinde 13 Şubat 2018 günü yerel saatle 16:30'da, ismi açıklanamayan bir kişinin ihbarı şekilde verildi.

Uzaylılarla ilgili olaylar dünyayı şoke etti! Sansürsüz yayınlandı!

"Eşimle beraber geri dönüşüm kutularının önündeydik. Bulutlar krem gibi görünüyordu. O anları kameraya kaydetmek istedim. Görüntülerin daha sonra negatifini aldım ve bayrağı ve su kulesi arasında siyah bir nokta olduğunu fark ettim"

Uzaylılarla ilgili olaylar dünyayı şoke etti! Sansürsüz yayınlandı!

"Görüntüyü biraz daha incelediğimde gökyüzünde üçgen biçiminde uçan bir nesne olduğunu fark ettim. Görüntülerin video versiyonları da bulunuyor. Videolar kesinlikle izlenmeli ve dikkate alınmalı"

Uzaylılarla ilgili olaylar dünyayı şoke etti! Sansürsüz yayınlandı!

Bir diğer dikkat çeken ihbarı ise eyaletinde Pontoon Beach bölgesinde 17 Mayıs 2018 günü yapıldı.

Uzaylılarla ilgili olaylar dünyayı şoke etti! Sansürsüz yayınlandı!

"Hilal biçimi oluşturan üç nokta 20 saniye boyunca sarı ve turuncu renklerde görüldü. Noktalar bir süre sonra ayrıldı ve yalnızca bir nokta görülür oldu"

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