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Teknokulis Galeri WhatpsApp büyük bir değişikliğe gidiyor!

WhatpsApp büyük bir değişikliğe gidiyor!

Meta'ya ait anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp büyük bir değişikliğe gidiyor. Toplamda yapacağı 5 güncellemeyle birlikte kullanıcılar rahat bir nefes alacak. İşte o 5 değişiklik...

WhatpsApp büyük bir değişikliğe gidiyor!

Günden güne yeni değişiklikler getiren WhatsApp, beta sürümünde 5 yeni değişiklik yayınladı.

WhatpsApp büyük bir değişikliğe gidiyor!

WABetaInfo'daki beta kullanıcıları bu 5 yeni özelliği test ederek kullanıcılarla paylaştı.

WhatpsApp büyük bir değişikliğe gidiyor!

Şu anda geliştirme aşamasında olan bu 5 yeniliği kullanmak istiyorsanız telefonunuzun ve WhatsApp'ın beta sürümüne geçmeniz gerekiyor.

WhatpsApp büyük bir değişikliğe gidiyor!

İşte WhatsApp'a gelen yeni özelliklerden bazıları...

WhatpsApp büyük bir değişikliğe gidiyor!

1. Maksimum grup katılımcı sayısında 512'den 1.024'e bir artış

WhatpsApp büyük bir değişikliğe gidiyor!

2. WhatsApp Premium adı verilen işletmeler için bonus özelliklere sahip isteğe bağlı bir abonelik planı tanıtılıyor.

WhatpsApp büyük bir değişikliğe gidiyor!

3. WhatsApp üzerinden gönderilen mesajlar bir kez görüntülendiğinde ekran görüntüsü engelleme

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