Günden güne yeni değişiklikler getiren WhatsApp, beta sürümünde 5 yeni değişiklik yayınladı.
WhatpsApp büyük bir değişikliğe gidiyor!
Meta'ya ait anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp büyük bir değişikliğe gidiyor. Toplamda yapacağı 5 güncellemeyle birlikte kullanıcılar rahat bir nefes alacak. İşte o 5 değişiklik...
WABetaInfo'daki beta kullanıcıları bu 5 yeni özelliği test ederek kullanıcılarla paylaştı.
Şu anda geliştirme aşamasında olan bu 5 yeniliği kullanmak istiyorsanız telefonunuzun ve WhatsApp'ın beta sürümüne geçmeniz gerekiyor.
İşte WhatsApp'a gelen yeni özelliklerden bazıları...
1. Maksimum grup katılımcı sayısında 512'den 1.024'e bir artış
2. WhatsApp Premium adı verilen işletmeler için bonus özelliklere sahip isteğe bağlı bir abonelik planı tanıtılıyor.
3. WhatsApp üzerinden gönderilen mesajlar bir kez görüntülendiğinde ekran görüntüsü engelleme