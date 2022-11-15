İşte şu anda WhatsApp için geliştirilen yeni özelliklerden beşi...
WhatsApp 5 yeni özellik ekliyor! Dev güncelleme herkesi etkileyecek!
WhatsApp, grup sohbetlerinde mükemmel bir değişiklik de dahil olmak üzere uygulamada beş büyük güncelleme üzerinde çalışıyor. Güncellemelerin ayrıntıları çevrimiçi olarak açıklandı ve sonunda tüm WhatsApp kullanıcılarını etkileyecek.
1-Kullanımı daha kolay olan yeniden tasarlanmış kaybolan mesajlar bölümü
2- Kendi telefon numaranızla sohbetleri hızlı bir şekilde açma özelliği, böylece kendinize mesaj gönderebilirsiniz.
3- Mevcut WhatsApp hesabınıza ek bir telefon numarası eklemenizi sağlayan tamamlayıcı mod
4- Büyük katılımcıya sahip WhatsApp gruplarına katıldığınızda otomatik susturma özelliği
5- "Susturulurken" kaçırdığınız aramaları ortaya çıkaracak olan sistem genelinde Rahatsız Etmeyin için yeni destek
Herhangi biri için kesin bir çıkış tarihi olmamasına rağmen, bu değişiklikler hayatınızı çok daha kolay hale getirecek.