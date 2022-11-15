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Teknokulis Galeri WhatsApp 5 yeni özellik ekliyor! Dev güncelleme herkesi etkileyecek!

WhatsApp 5 yeni özellik ekliyor! Dev güncelleme herkesi etkileyecek!

WhatsApp, grup sohbetlerinde mükemmel bir değişiklik de dahil olmak üzere uygulamada beş büyük güncelleme üzerinde çalışıyor. Güncellemelerin ayrıntıları çevrimiçi olarak açıklandı ve sonunda tüm WhatsApp kullanıcılarını etkileyecek.

WhatsApp 5 yeni özellik ekliyor! Dev güncelleme herkesi etkileyecek!

İşte şu anda WhatsApp için geliştirilen yeni özelliklerden beşi...

WhatsApp 5 yeni özellik ekliyor! Dev güncelleme herkesi etkileyecek!

1-Kullanımı daha kolay olan yeniden tasarlanmış kaybolan mesajlar bölümü

WhatsApp 5 yeni özellik ekliyor! Dev güncelleme herkesi etkileyecek!

2- Kendi telefon numaranızla sohbetleri hızlı bir şekilde açma özelliği, böylece kendinize mesaj gönderebilirsiniz.

WhatsApp 5 yeni özellik ekliyor! Dev güncelleme herkesi etkileyecek!

3- Mevcut WhatsApp hesabınıza ek bir telefon numarası eklemenizi sağlayan tamamlayıcı mod

WhatsApp 5 yeni özellik ekliyor! Dev güncelleme herkesi etkileyecek!

4- Büyük katılımcıya sahip WhatsApp gruplarına katıldığınızda otomatik susturma özelliği

WhatsApp 5 yeni özellik ekliyor! Dev güncelleme herkesi etkileyecek!

5- "Susturulurken" kaçırdığınız aramaları ortaya çıkaracak olan sistem genelinde Rahatsız Etmeyin için yeni destek

WhatsApp 5 yeni özellik ekliyor! Dev güncelleme herkesi etkileyecek!

Herhangi biri için kesin bir çıkış tarihi olmamasına rağmen, bu değişiklikler hayatınızı çok daha kolay hale getirecek.

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