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Teknokulis Galeri WhatsApp bu durumun önünü bıçak gibi kesti!

WhatsApp bu durumun önünü bıçak gibi kesti!

Meta'nın sahibi Mark Zuckerberg tarafından Ağustos ayında duyurulan özellikler kullanıcıya tanıtıldı. Tanıtılan en son özellik sayesinde istenmeyen bir şey yapmaya çalıştığınızda ekranda gri bir pencere göreceksiniz.

WhatsApp bu durumun önünü bıçak gibi kesti!

Bugüne kadar WhatsApp mesajlarında kaybolan fotoğraflar ekran görüntüsü alınabiliyordu.

WhatsApp bu durumun önünü bıçak gibi kesti!

Kullanıcı gizliliğini koruyup bunu engellemeye çalışan WhatsApp, uygulamaya bir "blok" ekledi.

WhatsApp bu durumun önünü bıçak gibi kesti!

Atılan fotoğrafı ekran görüntüsü almaya çalışırsanız sizi uyaran bir pencere göreceksiniz.

WhatsApp bu durumun önünü bıçak gibi kesti!

Açılan pencerede "Ek gizlilik için ekran görüntüsü engellendi." metni yazılacak. Bir kez görüntüle özelliği ile atılan fotoğraflar, kapattıktan sonra sohbetten kaybolacak.

WhatsApp bu durumun önünü bıçak gibi kesti!

Bu içerikler, paylaşılamaz, iletilemez, kopyalanamaz, kaydedilemez veya ekran görüntüsü alınamaz.

WhatsApp bu durumun önünü bıçak gibi kesti!

Ancak atılan fotoğraflar, ekran kaydı alınarak ya da başka bir cihazdan çekilerek kaydedilebilecek.

WhatsApp bu durumun önünü bıçak gibi kesti!

WhatsApp'ın bunu durdurmasının bir yolu yok. Her zaman olduğu gibi, en iyi tavsiye çevrimiçi paylaştıklarınıza çok dikkat etmektir.

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