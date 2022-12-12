Bugüne kadar WhatsApp mesajlarında kaybolan fotoğraflar ekran görüntüsü alınabiliyordu.
WhatsApp bu durumun önünü bıçak gibi kesti!
Meta'nın sahibi Mark Zuckerberg tarafından Ağustos ayında duyurulan özellikler kullanıcıya tanıtıldı. Tanıtılan en son özellik sayesinde istenmeyen bir şey yapmaya çalıştığınızda ekranda gri bir pencere göreceksiniz.
Kullanıcı gizliliğini koruyup bunu engellemeye çalışan WhatsApp, uygulamaya bir "blok" ekledi.
Atılan fotoğrafı ekran görüntüsü almaya çalışırsanız sizi uyaran bir pencere göreceksiniz.
Açılan pencerede "Ek gizlilik için ekran görüntüsü engellendi." metni yazılacak. Bir kez görüntüle özelliği ile atılan fotoğraflar, kapattıktan sonra sohbetten kaybolacak.
Bu içerikler, paylaşılamaz, iletilemez, kopyalanamaz, kaydedilemez veya ekran görüntüsü alınamaz.
Ancak atılan fotoğraflar, ekran kaydı alınarak ya da başka bir cihazdan çekilerek kaydedilebilecek.
WhatsApp'ın bunu durdurmasının bir yolu yok. Her zaman olduğu gibi, en iyi tavsiye çevrimiçi paylaştıklarınıza çok dikkat etmektir.