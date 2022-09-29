Meta'ya ait dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, kullanıcı deneyimini arttırmak için birçok farklı yenilik getiriyor.
WhatsApp, 'Çevrimiçi olduğunu gizleme' özelliğini yayınladı
WhatsApp, uzun süre önce duyurduğu "Çevrimiçi gizleme" özelliğini yayınladı. İşte yapılması gerekenler...
Grup sohbetlerindeki kiş iartışı, emoji ile yanıt verme ve gönderilen dosya boyutundaki artıştan sonra da çevrimiçi olduğunu saklama özelliği getireceğini duyuran platform, test aşamasındaki özelliği Android kullanıcıları için paylaştı.
Yeni özelliği önceden deneyimlemek isteyen kullanıcıların, WhatsApp'ın 2.22.21.8 kodlu Android beta sürümünü indirmeleri gerekiyor.
Beta sürümünü indirdikten sonra, Ayarlar> Gizlilik> Son görülme> Son görülme ve çevrimiçi bilgisi> Çevrimiçi olduğumu kimler görebilir bölümlerini takip ederek yeni özelliği kullanabilir.
Yeni sürüm kullanıcıya iki farklı seçenek sunuyor. Bunlardan biri son görülmeyi "Herkes", diğeri ise "seçili kişiler" için kapatmak.
WhatsApp, beta sürümününü tüm Android kullanıcılarına sunarken, iOS kullanıcılarında ise geliştiricilere sunuyor.
WhatsApp Beta sürümü nasıl kullanılır?
- hatsApp Beta sayfasına girin ve beta programa katılımınızı onaylayın.
-Play Store'da "Beta programa katıldınız" yazısını göreceksiniz.
-WhatsApp uygulamasını kaldırın ve yeniden yükleyin.
-Artık WhatsApp Beta sürümü kullanmaya başlayabilirsiniz.