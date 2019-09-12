sabah

kullanımını zirveye çıkaracak özellikler! WhatsApp'ta bunu öğrenince hemen deneyeceksiniz...

dünyanın en popüler mesajlaşma uygulaması konumunda. Her geçen gün biraz daha değişiyor. Yeni özellikleri bünyesine entegre ediyor. Facebook çatısı altında yer alan WhatsApp'ta yenilikler ve değişiklikler yapılsa da, aslında uygulamanın pek bilinmeyen ve oldukça işe yarayan mevcut muhteşem yetenekleri var. Bu özellikleri öğrendikten sonra WhatsApp kullanımınız tavan yapacak. Neler olduğuna birlikte bakalım.

WhatsApp kullanımını zirveye çıkaracak özellikler! WhatsApp'ta bunu öğrenince hemen deneyeceksiniz...

dünyanın en popüler mesajlaşma uygulaması unvanına sahip. 1.5 milyarı kullanıcısı olan WhatsApp'ta, her gün binlerce mesaj atılıyor, binlerce medya dosyası gönderilip, alınıyor. Ancak birçok kullanıcı WhatsApp'ın tüm özelliklerinden yararlanmıyor. Uygulamanın kıyıda köşede kalmış, ancak oldukça yararlı bir takım mevcut özellikleri var.

WhatsApp kullanımını zirveye çıkaracak özellikler! WhatsApp'ta bunu öğrenince hemen deneyeceksiniz...

'ta normal veya sesli mesaj göndermek, görüntülü veya sesli aramalar yapmak, medya dosyalarını paylaşmak dışında neler yapıyorsunuz? Mesela WhatsApp'ta paketinizden tasarruf edebilir, yazı stilini değiştirebilir, sesli mesajları ahizeden dinleyebilir, grup kurmadan toplu mesaj atabilir, fotoğrafların çözünürlüklerini düşürmeden gönderebilirsiniz. Daha birçok işlevi de gerçekleştirebilirsiniz. İşte işinize oldukça yarayacak, kullanımı zirveye çıkartacak az bilinen özellikler...

WhatsApp kullanımını zirveye çıkaracak özellikler! WhatsApp'ta bunu öğrenince hemen deneyeceksiniz...

WHATSAPP VERİ TASARRUFU

Özellikle herhangi bir Wi-Fi ağına bağlı olmadığınız zamanlarda, mobil internetiniz üzerinden yaptığınız sesli ya da görüntülü görüşmeleri kotanızın düşmanı olabilir. Görüşmelerin harcadığı veri miktarını dengelemek ve azaltmak için şu işlem sırasını takip edin:

-Ana ekranda yer alan, sağ üst köşedeki "üç nokta" sembolüne dokunun,
-Ayarlar'a dokunun,
-Veri ve depolama satırına dokunun,
-En altta yer alan "Düşük veri kullanımı" kutucuğunu işaretleyin.

Not: Görüşmelerinizdeki ses ve görüntü kalitesinde azalma yaşanabilir.

WhatsApp kullanımını zirveye çıkaracak özellikler! WhatsApp'ta bunu öğrenince hemen deneyeceksiniz...

WHATSAPP DEPOLAMA AYARLARI

üzerinden yaptığınız görüşmelerde, ne kadar verisi harcadığınızı, kullanıcı başına düşen miktarlarla görmeniz mümkün. Ayrıca hangi kişiyle ne kadar fotoğraf, video, ses ve dosya paylaştığınızı da görebilirsiniz. Bunun için;

-Ana ekranda yer alan, sağ üst köşedeki "Üç Nokta" sembolüne dokunun,
-Ayarlar'a dokunun,
-"Veri ve depolama kullanımı" satırına dokunun,
-"Depolama kullanımı satırına dokunun,
-Detayları görüntülemek istediğiniz kişilerin üzerine dokunarak ayrıntılı bilgilere ulaşabilirsiniz:

Ek olarak: Sağ altta yer alan "Mesajları Yönet" butonuyla, istediğiniz kategorideki görüşmeye özel verilerin silinmesini sağlayabilirsiniz. Bu durumda diğer görüşmelerdeki verileriniz dururken, yalnızca seçtiğiniz kişi ya da grupla olan görüşmelerinizi temizlemiş olursunuz.

Not: Eğer görüşme içerisinde önemli belgeler, görüntüler varsa yedeğini almayı unutmayın.

WhatsApp kullanımını zirveye çıkaracak özellikler! WhatsApp'ta bunu öğrenince hemen deneyeceksiniz...

WHATSAPP KONUM PAYLAŞMA VE CANLI KONUM TAKİBİ

Mesajlaştığınız kişilerle "anlık konum takibi" paylaşımı yapabilirsiniz. Konum verileri, gerçek zamanlı olarak karşı tarafa iletilebilir. Aileniz ve sevdiklerinizin güvenliği söz konusu olduğunda oldukça kullanışlı bir özellik. Bunun için:

-Her zamanki gibi mesajlaşma ekranında yer alan "ataş" sembolüne dokunun,
-Konum sembolüne dokunarak konum paylaşma ekranına gelin,
-Burada yer alan "Mevcut konumu paylaş" satırına tıklayın,
-Açılan ekrandan hangi süreyle konum paylaşacağınızı seçin (15 dakika, 1 saat, 8 saat)

Not: Anlık konum paylaşımlarında süre sınırı bulunuyor. Karşı taraf, paylaşım yaptığınız andan itibaren belirlediğiniz süre boyunca sizi anlık olarak takip edebilir. Meraklanmayın, süre tamamlanmadan paylaşıma tıklayarak anlık takibi sonlandırabilirsiniz.

WhatsApp kullanımını zirveye çıkaracak özellikler! WhatsApp'ta bunu öğrenince hemen deneyeceksiniz...

WHATSAPP 2 ADIMLI DOĞRULAMA

'da güvenli şekilde mesajlaşmak, bilgilerinizi casus uygulamalardan korumak için ek bir güvenlik özelliğini aktifleştirmeniz gerekiyor. Standart olarak uygulama, ilk kurulum esnasında bir SMS kodu gönderir. İki adımlı doğrulama ise WhatsApp hesabınıza farklı bir telefondan ulaşma ihtimalini engeller. Bunun için şu işlemleri gerçekleştirin:

-Ayarlar'a gidin,
-Hesap'a dokunun,
-"İki adımlı doğrulama" satırına dokunun,
-6 haneli bir şifre belirleyin, şifrenizi onaylayın,
-E-posta adresinizi girin, e-posta adresinizi onaylayın,
-Dilediğiniz zaman şifre ve e-posta adresinizi değiştirebilirsiniz.

WhatsApp kullanımını zirveye çıkaracak özellikler! WhatsApp'ta bunu öğrenince hemen deneyeceksiniz...

WHATSAPP KULLANICI BİLGİLERİNİ İNDİRME

Facebook ve diğer sosyal medya platformlarında olduğu gibi, profilinize ilişkin bilgilerinizi de uygulama içerisinden talep etmeniz mümkün. Bu bilgiler, talebiniz doğrultusunda uygulama tarafından hazırlanıp, bir .ZIP dosyası şeklinde size gönderilecek. Dosyanın içerisinde mesajlaşma yedekleriniz bulunmayacak. İlgili dosya iki-üç gün içerisinde, WhatsApp üzerinden size gönderilecek. Elinize ulaşan dosyayı yedekleyebilirsiniz. Uygulamak için:

-Ayarlar'a gidin,
-Hesap'a dokunun,
-"Hesap bilgilerini talep et" sekmesine dokunun,
-"Talep et" butonuna basın.

Not: Eğer bu süre zarfında hesap siler ya da numara değiştirirseniz talebiniz iptal edilir.

BİZE ULAŞIN