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Teknokulis Galeri WhatsApp'a eklenecek 6 bomba özellik!

WhatsApp'a eklenecek 6 bomba özellik!

WhatsApp, mesajlaşmanızı sonsuza dek değiştirecek altı büyük uygulama güncellemesi yayınlayacak. Uygulama sürekli olarak güçleniyor ve tüm yeni özellikleri önceden "beta" sürümünde yayınlıyor. İşte beta sürümünde yayınlanan altı yeni özellik...

WhatsApp’a eklenecek 6 bomba özellik!

İşte WhatsApp'ın 6 yeni özelliği...

WhatsApp’a eklenecek 6 bomba özellik!

1- Anketler özelliği iOS ve Android sürümünden sonra artık Windows için Whatsapp'ta çalışıyor.

WhatsApp’a eklenecek 6 bomba özellik!

2- Windows için uygulama kenar çubuğundaki "arama geçmişini" görüntüleyebilme

WhatsApp’a eklenecek 6 bomba özellik!

3- Windows için WhatsApp'taki kişi kartlarını paylaşabilme

WhatsApp’a eklenecek 6 bomba özellik!

4- Durum güncellemelerine sesli not ekleyebilme

WhatsApp’a eklenecek 6 bomba özellik!

5- İpuçları alabileceğiniz ve en son uygulama haberlerini öğrenebileceğiniz yeni bir resmi "WhatsApp sohbeti"

WhatsApp’a eklenecek 6 bomba özellik!

6- Bildirimleri hızlı bir şekilde devre dışı bırakmak için "grup sohbetleri"ne eklenecek yeni bir kısayolu

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