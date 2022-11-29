İşte WhatsApp'ın 6 yeni özelliği...
WhatsApp'a eklenecek 6 bomba özellik!
WhatsApp, mesajlaşmanızı sonsuza dek değiştirecek altı büyük uygulama güncellemesi yayınlayacak. Uygulama sürekli olarak güçleniyor ve tüm yeni özellikleri önceden "beta" sürümünde yayınlıyor. İşte beta sürümünde yayınlanan altı yeni özellik...
1- Anketler özelliği iOS ve Android sürümünden sonra artık Windows için Whatsapp'ta çalışıyor.
2- Windows için uygulama kenar çubuğundaki "arama geçmişini" görüntüleyebilme
3- Windows için WhatsApp'taki kişi kartlarını paylaşabilme
4- Durum güncellemelerine sesli not ekleyebilme
5- İpuçları alabileceğiniz ve en son uygulama haberlerini öğrenebileceğiniz yeni bir resmi "WhatsApp sohbeti"
6- Bildirimleri hızlı bir şekilde devre dışı bırakmak için "grup sohbetleri"ne eklenecek yeni bir kısayolu