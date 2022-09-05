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Teknokulis Galeri WhatsApp uyardı: Son şansınız olabilir...

WhatsApp uyardı: Son şansınız olabilir...

WhatsApp, kullanıcılarına Ekim ayı itibarıyla bazı telefonlardaki kullanımların engelleneceği konusunda uyarı yaptı. İşte o cihazlar...

WhatsApp uyardı: Son şansınız olabilir...

WhatsApp, son yaptığı güncellemelerle kullanıcı deneyimini bir üst seviyeye taşıyacak özellikler ekliyor.

WhatsApp uyardı: Son şansınız olabilir...

Ancak gelen her güncelleme telefonların yazılımlarına uygun olmayabiliyor.

WhatsApp uyardı: Son şansınız olabilir...

WhatsApp'ın en son güncellemesi ise iOS 10 ve 11, Android 4.1 yazılımlarına gelmeyecek.

WhatsApp uyardı: Son şansınız olabilir...

Business-standard'da yayınlanan rapora göre, iPhone 5 artık WhatsApp güncellemesi almayacak.

WhatsApp uyardı: Son şansınız olabilir...

WhatsApp, telefonunda iOS 11 ve Android 4.1 bulunan kullanıcıların yazılımlarını güncellemelerini tavsiye ediyor.

WhatsApp uyardı: Son şansınız olabilir...

iPhone'unuzu güncellemek için 'Ayarlar' uygulamasına gidin ve ardından 'Genel'e basın.

WhatsApp uyardı: Son şansınız olabilir...

Bir sonraki adım 'Yazılım Güncelleme'yi seçmektir ve cihazınız yeni gereksinimleri karşılayacak duruma gelir.

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