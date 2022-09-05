WhatsApp, son yaptığı güncellemelerle kullanıcı deneyimini bir üst seviyeye taşıyacak özellikler ekliyor.
WhatsApp uyardı: Son şansınız olabilir...
WhatsApp, kullanıcılarına Ekim ayı itibarıyla bazı telefonlardaki kullanımların engelleneceği konusunda uyarı yaptı. İşte o cihazlar...
Ancak gelen her güncelleme telefonların yazılımlarına uygun olmayabiliyor.
Business-standard'da yayınlanan rapora göre, iPhone 5 artık WhatsApp güncellemesi almayacak.
iPhone'unuzu güncellemek için 'Ayarlar' uygulamasına gidin ve ardından 'Genel'e basın.
Bir sonraki adım 'Yazılım Güncelleme'yi seçmektir ve cihazınız yeni gereksinimleri karşılayacak duruma gelir.