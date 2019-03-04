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'a 'Gelişmiş arama' özelliği geliyor! İşte yeni WhatsApp özelliğiyle ilgili detaylar...

her geçen gün daha yetenekli oluyor, geliştiriciler yeni özellikler üstüne çalışmaya tam gaz devam ediyor. Geçtiğimiz dönemlerde WhatsApp'ta karanlık mod olacağını, grup için davetiye özelliği geleceğini sizlerle bildirmiştik. Şimdi ise popüler uygulamaya 'Gelişmiş arama' özelliği entegre edilecek. İşte gelişmiş arama hakkındaki ayrıntılar...

WhatsApp'a 'Gelişmiş arama' özelliği geliyor! İşte yeni WhatsApp özelliğiyle ilgili detaylar...

Wabetainfo'nun haberine göre 'ta 'Gelişmiş arama' özelliği yer alacak. beta kullanıcıları yakın zamanda çıkacak bir güncellemeyle bu özelliği kullanmaya başlayacak görünüyor.

WhatsApp'a 'Gelişmiş arama' özelliği geliyor! İşte yeni WhatsApp özelliğiyle ilgili detaylar...

zaten etkin olan normal metin araması dışında, fotoğraf, bağlantı, ses, GIF veya video dosyalarının da aranmasına izin veriyor. Gelişmiş arama ayrıca son aramaları da gösteriyor. kullanıcılarının da ilerleyen zamanda gelişmiş arama özelliğini alacağı belirtiliyor.

WhatsApp'a 'Gelişmiş arama' özelliği geliyor! İşte yeni WhatsApp özelliğiyle ilgili detaylar...

'ta belirli sohbetleri veya mesajları aramayı sağlayan, ancak sadece metinle sınırlı olan mevcut arama özelliği var. Ancak gelişmiş arama ise bu durumu bir üst seviyeye çıkartacak.

WhatsApp'a 'Gelişmiş arama' özelliği geliyor! İşte yeni WhatsApp özelliğiyle ilgili detaylar...

Kaynağın aktardıklarına göre kullanıcılar gelişmiş arama çubuğuna (ya da barına) tıklayınca, depolama alanında kaç tane medya dosyasının saklandığını öğrenebilecek. Eğer kullanıcı görsellerden birine dokunursa, tüm gruplarda paylaşılan görselleri ve mesajları liste biçiminde sunacak.

WhatsApp'a 'Gelişmiş arama' özelliği geliyor! İşte yeni WhatsApp özelliğiyle ilgili detaylar...

Ayrıca gelişmiş arama sonucu bir ön izleme içerecek ve böylece kullanıcılar arama sonuçlarını tamamen açmaya gerek duymayacak. Bununla birlikte arama çubuğuna daha fazla anahtar kelime yazarak filtreleme yapılabilecek.

WhatsApp'a 'Gelişmiş arama' özelliği geliyor! İşte yeni WhatsApp özelliğiyle ilgili detaylar...

Kaynak gelişmiş arama çubuğunda GIF dosyalarına veya bağlantılarına dokununca da aynı şeylerin olacağını vurguluyor. Kullanıcılar arama geçmişine de bakabilecek ve isterlerse arama geçmişlerini de silebilecekler.

WhatsApp'a 'Gelişmiş arama' özelliği geliyor! İşte yeni WhatsApp özelliğiyle ilgili detaylar...

Daha önce belirttiğimiz gibi bu özellik şu anda geliştirme aşamasında ve en başta beta kullanıcılarına sunulması planlanıyor. Şu an için iOS beta sürümü 2.19.30 olarak geçiyor ve bu sürümde gelişmiş arama özelliği bulunmuyor.

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