WhatsApp'a 'Gelişmiş arama' özelliği geliyor! İşte yeni WhatsApp özelliğiyle ilgili detaylar...

Daha önce belirttiğimiz gibi bu özellik şu anda geliştirme aşamasında ve en başta iOS beta kullanıcılarına sunulması planlanıyor. Şu an için WhatsApp iOS beta sürümü 2.19.30 olarak geçiyor ve bu sürümde gelişmiş arama özelliği bulunmuyor.