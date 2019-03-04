WhatsApp'a 'Gelişmiş arama' özelliği geliyor! İşte yeni WhatsApp özelliğiyle ilgili detaylar...
WhatsApp her geçen gün daha yetenekli oluyor, geliştiriciler yeni özellikler üstüne çalışmaya tam gaz devam ediyor. Geçtiğimiz dönemlerde WhatsApp'ta karanlık mod olacağını, grup için davetiye özelliği geleceğini sizlerle bildirmiştik. Şimdi ise popüler uygulamaya 'Gelişmiş arama' özelliği entegre edilecek. İşte gelişmiş arama hakkındaki ayrıntılar...
Yeni özellik zaten etkin olan normal metin araması dışında, fotoğraf, bağlantı, ses, GIF veya video dosyalarının da aranmasına izin veriyor. Gelişmiş arama ayrıca son aramaları da gösteriyor. Android kullanıcılarının da ilerleyen zamanda gelişmiş arama özelliğini alacağı belirtiliyor.
WhatsApp'ta belirli sohbetleri veya mesajları aramayı sağlayan, ancak sadece metinle sınırlı olan mevcut arama özelliği var. Ancak gelişmiş arama ise bu durumu bir üst seviyeye çıkartacak.
Kaynağın aktardıklarına göre kullanıcılar gelişmiş arama çubuğuna (ya da barına) tıklayınca, depolama alanında kaç tane medya dosyasının saklandığını öğrenebilecek. Eğer kullanıcı görsellerden birine dokunursa, WhatsApp tüm gruplarda paylaşılan görselleri ve mesajları liste biçiminde sunacak.
Ayrıca gelişmiş arama sonucu bir ön izleme içerecek ve böylece kullanıcılar arama sonuçlarını tamamen açmaya gerek duymayacak. Bununla birlikte arama çubuğuna daha fazla anahtar kelime yazarak filtreleme yapılabilecek.
Kaynak gelişmiş arama çubuğunda GIF dosyalarına veya bağlantılarına dokununca da aynı şeylerin olacağını vurguluyor. Kullanıcılar arama geçmişine de bakabilecek ve isterlerse arama geçmişlerini de silebilecekler.