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Teknokulis Galeri WhatsApp'tan beklenmeyen değişiklik! Hepsini bilmenizde fayda var...

WhatsApp'tan beklenmeyen değişiklik! Hepsini bilmenizde fayda var...

Meta'ya ait popüler sohbet uygulaması WhatsApp, sürekli yeni güncellemeler alıyor. Kullanıcıya sunduğu özelliklerle farklı bir deneyim yaratan platform, kullanıcıların yaşadığı can sıkıcı durumları da düzeltmeye çalışıyor. İşte son dönemlerde WhatsApp'ın test ettiği tüm yenilikler...

WhatsApp’tan beklenmeyen değişiklik! Hepsini bilmenizde fayda var...

WhatsApp, test ettiği bütün güncellemeleri beta sürümünde yayınlıyor.

WhatsApp’tan beklenmeyen değişiklik! Hepsini bilmenizde fayda var...

WABetaInfo'daki araştırmacılar tüm bu yenilikleri önceden inceleyerek kullanıcıya sunuyor.

WhatsApp’tan beklenmeyen değişiklik! Hepsini bilmenizde fayda var...

Araştırmacılar, yakın zamanda WhatsApp'a eklenecek özellikleri sıraladı.

WhatsApp’tan beklenmeyen değişiklik! Hepsini bilmenizde fayda var...

İşte tam liste...

WhatsApp’tan beklenmeyen değişiklik! Hepsini bilmenizde fayda var...

Mesajları silme süresi iki güne uzatıldı

WhatsApp’tan beklenmeyen değişiklik! Hepsini bilmenizde fayda var...

Grup yöneticileri, üyelerin gönderdiği mesajları kaldırabilecek

WhatsApp’tan beklenmeyen değişiklik! Hepsini bilmenizde fayda var...

WhatsApp içinde hata raporları gönderebilme

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