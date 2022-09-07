WhatsApp, test ettiği bütün güncellemeleri beta sürümünde yayınlıyor.
WhatsApp'tan beklenmeyen değişiklik! Hepsini bilmenizde fayda var...
Meta'ya ait popüler sohbet uygulaması WhatsApp, sürekli yeni güncellemeler alıyor. Kullanıcıya sunduğu özelliklerle farklı bir deneyim yaratan platform, kullanıcıların yaşadığı can sıkıcı durumları da düzeltmeye çalışıyor. İşte son dönemlerde WhatsApp'ın test ettiği tüm yenilikler...
WABetaInfo'daki araştırmacılar tüm bu yenilikleri önceden inceleyerek kullanıcıya sunuyor.
Araştırmacılar, yakın zamanda WhatsApp'a eklenecek özellikleri sıraladı.
İşte tam liste...
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