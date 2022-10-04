WhatsApp sürekli yeni özellikler alıyor. Beta sürümü sayesinde genellikle bunları önceden öğreniyoruz.
WhatsApp'tan 5 büyük yenilik! İşte tüm ayrıntılar...
Meta'ya ait anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, sürekli kendini geliştirerek yeni özellikler ekliyor. İşte o gizli özellikler...
WhatsApp özelliklerinin genellikle uygulamanın beta test sürümü içinde geliştiriyor.
Ardından WABetaInfo'daki beta sürüm kullanıcıları, uygulamanın beta sürümünü kullanarak tüm özellikleri önceden duyuruyor.
Şimdi WhatsApp'a gelen beş büyük değişikliği paylaşan analistler, beta testine giren ve gelişme aşamasındaki özellikleri paylaştı.
WhatsApp gelen yeni özellikler
İşte o özellikler...
1. Çağrılara katılmak için bağlantılar oluşturmanıza olanak sağlayan yeni bir özellik (beta)
2. Whatsapp'ta çevrimiçi olduğunuzda gizleme yeteneği (beta)
3. Grup sohbetlerinde anket oluşturmanıza ve paylaşmanıza olanak sağlayan bir özellik (beta)
4. Videoları kolayca kaydetmek için yeni bir kamera modu (geliştirilme aşamasında)
5. Kaybolan Mesajları Saklanan Mesajlar olarak kaydetme yeteneği (geliştirilme aşamasında)