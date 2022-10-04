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Teknokulis Galeri WhatsApp'tan 5 büyük yenilik! İşte tüm ayrıntılar...

WhatsApp'tan 5 büyük yenilik! İşte tüm ayrıntılar...

Meta'ya ait anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, sürekli kendini geliştirerek yeni özellikler ekliyor. İşte o gizli özellikler...

WhatsApp’tan 5 büyük yenilik! İşte tüm ayrıntılar...

WhatsApp sürekli yeni özellikler alıyor. Beta sürümü sayesinde genellikle bunları önceden öğreniyoruz.

WhatsApp’tan 5 büyük yenilik! İşte tüm ayrıntılar...

WhatsApp özelliklerinin genellikle uygulamanın beta test sürümü içinde geliştiriyor.

WhatsApp’tan 5 büyük yenilik! İşte tüm ayrıntılar...

Ardından WABetaInfo'daki beta sürüm kullanıcıları, uygulamanın beta sürümünü kullanarak tüm özellikleri önceden duyuruyor.

WhatsApp’tan 5 büyük yenilik! İşte tüm ayrıntılar...

Şimdi WhatsApp'a gelen beş büyük değişikliği paylaşan analistler, beta testine giren ve gelişme aşamasındaki özellikleri paylaştı.

WhatsApp’tan 5 büyük yenilik! İşte tüm ayrıntılar...

WhatsApp gelen yeni özellikler

İşte o özellikler...

WhatsApp’tan 5 büyük yenilik! İşte tüm ayrıntılar...

1. Çağrılara katılmak için bağlantılar oluşturmanıza olanak sağlayan yeni bir özellik (beta)

2. Whatsapp'ta çevrimiçi olduğunuzda gizleme yeteneği (beta)

3. Grup sohbetlerinde anket oluşturmanıza ve paylaşmanıza olanak sağlayan bir özellik (beta)

4. Videoları kolayca kaydetmek için yeni bir kamera modu (geliştirilme aşamasında)

5. Kaybolan Mesajları Saklanan Mesajlar olarak kaydetme yeteneği (geliştirilme aşamasında)

WhatsApp’tan 5 büyük yenilik! İşte tüm ayrıntılar...
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